Цены даже на оптовые закупки масок в регионе отличаются в разы

Сейчас в аптеках компании в наличии одноразовые маски по цене 41 рубль за штуку.

На отечественного производителя делает ставку и агентство ООО «Экспресс», больше известное в народе как «Роспечать», реализующее маски в более чем 90 киосках по области по цене 250 рублей за упаковку в пять штук (50 рублей за штуку). Здесь, как сообщает его генеральный директор Евгений Попов, поставщиками масок выступают ИП Ахметов и уже упомянутая ранее бердская компания ООО «Дефлай».

«Масок нет. Заявки не принимаются» — Продаем примерно около 10 тысяч масок в неделю, — сообщает Попов. — После введения масочного режима спрос, естественно, вырос. Но ажиотаж уже немного утих, потому что рынок насытился масками. Дефицита не будет.

Еще один производитель масок — ООО «Медсклад» (Бердск) — сейчас вынужден прекратить прием оптовых заявок от частных партнеров, сосредоточившись на изготовлении продукции для госструктур.

— В целях обеспечения стратегически важных объектов Новосибирской области, по согласованию с минпромторгом региона, мы обеспечиваем масками только следующие категории заказчиков: аэропорт «Толмачево», Новосибирский метрополитен, городской электротранспорт, пригородные электрички, — сообщают в компании, приводя список из более десяти предприятий-заказчиков. — Для обеспечения указанных категорий стратегических заказчиков мы вынуждены отказать другим и вернуть предоплаченные денежные средства.

Как уже ранее сообщала редакция Infopro54, к производству масок для сотрудников предприятий, выпущенных с карантина, в Новосибирской области приступили ООО «Ма-Ва», ранее специализирующееся на изготовлении детской одежды, и АО «Синар».

— Дефицита с изделиями в ближайшее время не будет, учитывая объем, — сообщает директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин. — Мы масками из этой партии торгуем уже два дня. Продали около 100 тысяч штук. Динамика спроса повышенная, но для нас не критичная. Рассматриваем возможность приобретать не только одноразовые, но и многоразовые маски.

Что касается реализации масок через более привычную муниципальную аптечную сеть, то здесь делают ставку на зарубежного производителя. Как рассказывают в компании, в настоящее время уже получили и распределили по аптекам города 1,5 млн масок от китайского производителя по цене 32 рубля за штуку. Еще полмиллиона масок из этой же партии поступят на прилавки сети в ближайшее время.

— Проводим мониторинг в ежедневном режиме на территории всей Новосибирской области продуктов питания, товаров повышенного спроса и первой необходимости, — говорит глава минпромторга Андрей Гончаров. — По тем позициям, где мы понимаем, что есть необоснованный рост цен, взаимодействуем и с ритейлерами, и с поставщиками, производителями товара. Нам важно знать, откуда повышение возникло. Активно взаимодействуем с ФАС, чтобы не допустить необоснованного роста цен на те или иные товары.

Как отмечают в региональном минпромторге, оценивая масочный рынок в области в целом, в настоящий момент не наблюдается завышения цен ни со стороны поставщиков, ни со стороны ритейлеров.

Об адекватности цен сообщают и представители общественного контроля.

— Цены мониторим еженедельно по пятницам практически в одних и тех же аптеках и продовольственных магазинах, где реализуются социально значимые продукты, — говорит руководитель проекта «Народный контроль», депутат заксобрания Алексей Александров. — Мониторим по маскам, перчаткам. Конечно, наблюдался резкий рост: никто не думал, что будет пандемия. Но сейчас как раз тот этап, когда каждому надо носить маску. Цены не довоенные, самые приличные, вполне приемлемые, по сравнению с другими регионами и странами.

Между тем известный в Новосибирске экс-журналист, сейчас предприниматель Юлия Дрокова проанализировала закупки масок и выложила данные на своей странице в Facebook. Речь идет о закупках не более полуторамесячной давности:

— областное министерство здравоохранения приобрело 3 млн масок по цене 7 руб./шт. (ООО «Медсклад», контракт от 11 апреля);

— областная прокуратура: 10 000 масок по 7 руб./шт. (ООО «Медсклад», контракт от 16 апреля);

— роддом №7: 6 000 масок по 2,34 руб./шт. (ООО ТД «Гекса-Сибирь», контракт от 22 апреля);

— Городская детская больница скорой помощи: 80 000 масок за 1,6 руб./шт. (ООО ТД «Гекса-Сибирь», контракт от 16 марта);

— Городская клиническая больница №12: 65 000 масок по 3,03 рубля (ООО «Медхимпром», контракт от 23 марта);

— Черепановская районная клиническая больница: 15 000 масок по 2,5 рубля (ООО «ААА Сибирская медицинская компания», контракт от 11 марта).

— Городская поликлиника №22: 7 000 масок по 36 руб./шт. (ООО «ТД Мастерфарм», контракт от 17 апреля);

— областная станция скорой медпомощи: 33 300 масок по 29,85 рубля (ООО «Амфодент Трейд», контракт от 20 апреля).

Для сравнения МП «НАС» закупила 333333 масок по цене 30 рублей (контракт от 20 марта), 2 млн масок по 30,55 рубля (контракт от 20 апреля, КНР).

— Я прочла технические характеристики на большинство изделий из упомянутых поставок. Никаких нюансов, объясняющих разницу в цене на порядок и более, не увидела. Но я не специалист и чего-то, разумеется, могу не видеть. Должно же быть хоть какое-то рациональное объяснение тому, что крупнейшая аптечная сеть региона покупает 2 млн масок по 30,55 руб./шт., а прокуратура, о чьей экспертизе в сфере закупок медицинских изделий нам доселе ничего не было известно, находит 10 000 масок по 7 руб./шт., — комментирует Юлия Дрокова в своем посте в Facebook.

Всего сейчас в Новосибирской области, по информации регионального минпромторга, в производстве гигиенических масок задействованы более 50 предприятий общей производственной мощностью 142,8 тысячи штук в сутки при максимальной общей мощности 217,5 тысячи штук.

Фото Евгении Федоровой