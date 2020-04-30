Цены даже на оптовые закупки масок в регионе отличаются в разы
В розничной сети они продаются от 30 рублей за штуку.
30/04/2020, 13:02
Авторы: Евгения Фёдорова, Юлия Данилова
Бизнес ставит на отечественного производителя, муниципалитет — на зарубежного.
К распространению производимых на территории региона масок подключаются новые частные торговые организации. В частности, как сообщила руководитель отдела по связям с госорганами российской сети магазинов дрогери ООО «Магнит-косметик» (входит в ПАО «Магнит») Елена Погодаева, в ближайшее время компания начнет реализовывать одноразовые маски от новосибирских производителей — ООО «Дефлай» и ООО «Сварт».
— Маски будут продаваться не только в Новосибирской, но и в Кемеровской, Омской областях, — говорит Погодаева. — Мы, таким образом, хотим вывести местных производителей не только на полки Новосибирской области, но и в другие регионы, что сейчас очень важно для малого бизнеса. Стоимость упаковки составит 169,9 рубля (5 штук по 33,98 рубля. Также поступят многоразовые маски по стоимости 119 рублей за две штуки (59,5 за штуку). Буквально через два дня они будут в продаже по всей сети магазинов у дома, гипермаркетов «Магнит-косметик». Объемы поставок составят десятки тысяч штук. Также в наличии у нас антисептик. Он стоит 13 рублей. Его цена практически не поменялась с введения режима самоизоляции.
Сейчас в аптеках компании в наличии одноразовые маски по цене 41 рубль за штуку.
На отечественного производителя делает ставку и агентство ООО «Экспресс», больше известное в народе как «Роспечать», реализующее маски в более чем 90 киосках по области по цене 250 рублей за упаковку в пять штук (50 рублей за штуку). Здесь, как сообщает его генеральный директор Евгений Попов, поставщиками масок выступают ИП Ахметов и уже упомянутая ранее бердская компания ООО «Дефлай».
— Продаем примерно около 10 тысяч масок в неделю, — сообщает Попов. — После введения масочного режима спрос, естественно, вырос. Но ажиотаж уже немного утих, потому что рынок насытился масками. Дефицита не будет.
Еще один производитель масок — ООО «Медсклад» (Бердск) — сейчас вынужден прекратить прием оптовых заявок от частных партнеров, сосредоточившись на изготовлении продукции для госструктур.
— В целях обеспечения стратегически важных объектов Новосибирской области, по согласованию с минпромторгом региона, мы обеспечиваем масками только следующие категории заказчиков: аэропорт «Толмачево», Новосибирский метрополитен, городской электротранспорт, пригородные электрички, — сообщают в компании, приводя список из более десяти предприятий-заказчиков. — Для обеспечения указанных категорий стратегических заказчиков мы вынуждены отказать другим и вернуть предоплаченные денежные средства.
Как уже ранее сообщала редакция Infopro54, к производству масок для сотрудников предприятий, выпущенных с карантина, в Новосибирской области приступили ООО «Ма-Ва», ранее специализирующееся на изготовлении детской одежды, и АО «Синар».
Что касается реализации масок через более привычную муниципальную аптечную сеть, то здесь делают ставку на зарубежного производителя. Как рассказывают в компании, в настоящее время уже получили и распределили по аптекам города 1,5 млн масок от китайского производителя по цене 32 рубля за штуку. Еще полмиллиона масок из этой же партии поступят на прилавки сети в ближайшее время.
— Дефицита с изделиями в ближайшее время не будет, учитывая объем, — сообщает директор МП «Новосибирская аптечная сеть» Дмитрий Шеин. — Мы масками из этой партии торгуем уже два дня. Продали около 100 тысяч штук. Динамика спроса повышенная, но для нас не критичная. Рассматриваем возможность приобретать не только одноразовые, но и многоразовые маски.
Как отмечают в региональном минпромторге, оценивая масочный рынок в области в целом, в настоящий момент не наблюдается завышения цен ни со стороны поставщиков, ни со стороны ритейлеров.
— Проводим мониторинг в ежедневном режиме на территории всей Новосибирской области продуктов питания, товаров повышенного спроса и первой необходимости, — говорит глава минпромторга Андрей Гончаров. — По тем позициям, где мы понимаем, что есть необоснованный рост цен, взаимодействуем и с ритейлерами, и с поставщиками, производителями товара. Нам важно знать, откуда повышение возникло. Активно взаимодействуем с ФАС, чтобы не допустить необоснованного роста цен на те или иные товары.
Об адекватности цен сообщают и представители общественного контроля.
— Цены мониторим еженедельно по пятницам практически в одних и тех же аптеках и продовольственных магазинах, где реализуются социально значимые продукты, — говорит руководитель проекта «Народный контроль», депутат заксобрания Алексей Александров. — Мониторим по маскам, перчаткам. Конечно, наблюдался резкий рост: никто не думал, что будет пандемия. Но сейчас как раз тот этап, когда каждому надо носить маску. Цены не довоенные, самые приличные, вполне приемлемые, по сравнению с другими регионами и странами.
Между тем известный в Новосибирске экс-журналист, сейчас предприниматель Юлия Дрокова проанализировала закупки масок и выложила данные на своей странице в Facebook. Речь идет о закупках не более полуторамесячной давности:
— Я прочла технические характеристики на большинство изделий из упомянутых поставок. Никаких нюансов, объясняющих разницу в цене на порядок и более, не увидела. Но я не специалист и чего-то, разумеется, могу не видеть. Должно же быть хоть какое-то рациональное объяснение тому, что крупнейшая аптечная сеть региона покупает 2 млн масок по 30,55 руб./шт., а прокуратура, о чьей экспертизе в сфере закупок медицинских изделий нам доселе ничего не было известно, находит 10 000 масок по 7 руб./шт., — комментирует Юлия Дрокова в своем посте в Facebook.
Всего сейчас в Новосибирской области, по информации регионального минпромторга, в производстве гигиенических масок задействованы более 50 предприятий общей производственной мощностью 142,8 тысячи штук в сутки при максимальной общей мощности 217,5 тысячи штук.
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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
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