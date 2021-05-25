Бизнесу прописали новый порядок квотирования рабочих мест для детей

Изменения были подготовлены по результатам отрицательного заключения об ОРВ, проведенной минэкономразвития Новосибирской области в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

— При расчете среднесписочной численности для установления квоты исключаются не только работники с вредными и (или) опасными условиями труда (как было ранее), а также занятые на работах, на которых запрещен труд несовершеннолетних (статья 265 Трудового кодекса РФ), и работники по должностям с высокими квалификационными требованиями, установленными на федеральном уровне, — говорится в сообщении.