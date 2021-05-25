Рок-мюзикл «Фома» с тифлокомментариями представили новосибирским зрителям

Проект Сбербанка для людей с нарушениями зрения «Искусство.Вслух» впервые был представлен в 2017 году на фестивале «Золотая маска». С тех пор люди с нарушениями зрения могли стать полноценными зрителями более 40 лучших российских театральных постановок. Спектакли для тифлокомментирования отбирают организаторы фестиваля и представители Всероссийского общества слепых. В этом году к проекту присоединились новосибирские театры. Первой ласточкой стал рок-мюзикл «Фома» Новосибирского музыкального театра, 22 мая он прошел в сопровождении тифлокомментариев, предназначенных для слепых и слабовидящих зрителей.

Директор Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих Юрий Лесневский пояснил, что идея доступности информации, образования и культуры — это целостная задача для современного общества.

— Когда слабовидящий или незрячий приходит на спектакль, у него возникают проблемы восприятия сценографии, декораций, пауз, возникающих во время действия, из-за этого он не всегда может включиться в эмоциональную атмосферу постановки. Тифлокомментирование или аудиодескрипция — в международной практике давно используемый способ описание предмета, действия, персонажа или пространства, которые иначе остались бы для незрячего или слабовидящего человека непонятными. Устный комментарий либо замещает визуальный образ, либо делает его более подробным и целостным. Особенно это важно для театральных постановок. Я рад, что теперь такая возможность есть у незрячих и слабовидящих новосибирцев. А таких людей в нашем городе несколько тысяч, — уточнил Юрий Лесневский.

Сотрудник Новосибирской областной библиотеки для незрячих Игорь Мельников, который пришел на «Фому» как зритель, рассказал, что для него это первый опыт просмотра спектакля с тифлокомментариями. Опыт интересный и важный, тем более что Игорь — давний поклонник рок-музыки.

Директор Новосибирского музыкального театра Леонид Кипнис объяснил, что «Фома» — это второй спектакль, представленный в рамках проекта «Искусство.Вслух». Первой была постановка «Безымянная звезда».

— Мы были одними из первых, кто в таком формате для слабовидящих показал свой спектакль. Успех у зрителей стал приятной неожиданностью. Включение в проект спектакля «Фома» было следующим шагом. Спектакль «Фома» — необычный. Он основан на творчестве Юрия Шевчука, фигуре легендарной и культовой. Это первое. Второе — сценография. Все сделано из фанеры: декорации, бутафория, реквизит. Это подчеркивает некую ненастоящесть того, что будет происходить в спектакле. Это некий комикс, который достаточно просто листать внутри той истории, что в нем разворачивается. А история эта — история нашей с вами страны, — коротко описал постановку Леонид Капнис.

Руководитель министерства культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева отметила, что регион всегда стремился к реализации разнообразных новаций, в том числе и тех, что касаются адаптации окружающей среды под возможности незрячих и плохо видящих горожан.

— У нас появилось специальное помещение, которое позволяло таким людям войти в нормальную жизненную среду. В программах, связанных с сурдопереводом и тифлокомментированием, регион участвует с 2017 года. Мы обучили 9 специалистов по сурдопереводу, они у нас работают и с театрами, и с другими учреждениями культуры. Тифлокомментирование — новый для нас опыт. На сегодняшний день мы подготовили 25 специалистов в этой области, из них 16 — это специалисты театров, музеев, клубных учреждений, — говорит Наталья Ярославцева. — Большое спасибо платформе «Искусство.Вслух», созданной Сбером, она значительно упростила доступ незрячим людям к культурным театральным ценностям. Для этого достаточно выбрать постановку, взять наушники, подключиться к wi-fi в зале, чтобы получать комментарии, которые появляются по ходу пьесы. Это, конечно же, делает показы намного интереснее, позволяет полнее включаться в действие.

Управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк» Николай Шилов напомнил, что в нашей стране проживают более 12 млн людей, имеющих ограниченные возможности по зрению.

— Сбер не мог остаться в стороне и совместно с ВОС придумал проект «Искусство.Вслух». Первые такие спектакли состоялись на фестивале «Золотая маска» в 2017 году. До этого года спектакли с тифлокомментариями, а их уже подготовлено более 40, были доступны только зрителям Москвы. Теперь проект вышел в регионы. И у незрячих зрителей во многих городах нашей страны появилась возможность получить более полное представление о спектакле, испытать широкую гамму чувств, палитру эмоций наравне со всеми зрителями. Я рад, что в Новосибирске именно «Фома» вошел в наш проект «Искусство.Вслух». Это культовый спектакль, лауреат трех премий «Золотая маска» и «Оскара» фестиваля — победы в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», — пояснил Николай Шилов.

Он уточнил, что ранее подобный спектакль с тифлокомментариями состоялся в Алтайском государственном музыкальном театре. Это постановка «Капитанская дочка». Проект будет широко представлен в регионах и продолжит расширяться.

Оборудование для спектаклей с тифлокомментированием предоставляет Сбер. Специальные наушники и оборудование для приложения «Искусство.Вслух» можно получить непосредственно перед началом театрального действия. Как говорят инициаторы проекта, в этом году все подготовленные тифлокомментарии будут переданы театрам, чтобы они могли использовать их не только на фестивальных показах в Москве, но и на постоянной основе в своем репертуарном расписании, и были доступны зрителям, живущим в самых разных регионах страны.