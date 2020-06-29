Благодаря прокуратуре, УК погасила задолженность по страховым взносам

Прокуратура Центрального района г. Новосибирска провела проверку исполнения законодательства об обязательном страховании, сообщили в пресс-службе ведомства. Установлено, что перед работниками общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Строительство шахт» образовалась задолженность по уплате страховых взносов, в т.ч. на обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование на общую сумму свыше 1, 3 млн рублей.

Отмечается, что с целью восстановления прав трудового коллектива прокуратура внесла руководителю общества представление об устранении нарушений закона.

— В результате принятых мер задолженность по уплате страховых взносов полностью погашена, — констатировали в прокуратуре Новосибирской области.

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