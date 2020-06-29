Маркетплейсы. К чему готовиться поставщикам?

Максим Набабий, директор по маркетингу FulEx:

— Первое, что сделали многие компании в сложившейся ситуации, — ринулись отправлять свои товары на маркетплейсы, однако удалось это далеко не всем. Фулфилмент-оператор FulEx, работающий с крупнейшими площадками, собрал топ особенностей работы с маркетплейсами, к которым обычно оказываются не готовы поставщики.

Весной и летом прошлого года крупнейшие маркетплейсы «Беру», OZON, WildBerries и Lamoda даже и представить себе не могли, что коронавирус на десятки и сотни процентов увеличит спрос на их услуги. Но, как ни странно, продуктивное сотрудничество сложилось не у многих компаний-поставщиков, даже если их заявка на подключение была одобрена площадкой.

Для успешного сотрудничества необходимо знать ряд нюансов, которые для многих раскрываются только в процессе поставки товара на склад маркетплейса. У «Беру», OZON, WildBerries и Lamoda есть свои особенности, которые нужно учитывать.

Упаковка товара. Все без исключения площадки потребуют от нового партнера переупаковывать товар. Чаще всего придется упаковывать каждую единицу товара в индивидуальную упаковку и раскладывать партию по индивидуальным коробкам. Без этого продукцию не примут.

Доставка. Маркетплейсы не забирают товар у поставщика — доставлять товары придется самостоятельно. Причем необходимо знать, что приемки иногда придется ждать часами, а если отправляемая продукция была неверно оформлена (ошибка в документах, упаковке, маркировке товара) — она вернется к владельцу, потому что ее попросту откажутся принимать.

Оформление документов. У каждого маркетплейса в этом вопросе есть свои нюансы. За примером далеко ходить не нужно: «Беру» до сих пор использует множество таблиц Excel, где фиксирует все операции. И из-за количества таблиц у поставщиков часто возникает путаница.

Добавить свой товар на маркетплейс не так просто, как хотелось бы. В практике FulEx есть компания из Новосибирской области, которая сейчас активно сотрудничает с маркетплейсом OZON. Первая попытка выхода на площадку обернулась для поставщика неудачей: бизнес привлек крупную транспортную компанию к доставке товаров в Москву, но по прибытии экспедитор не дождался очереди на разгрузку и просто уехал. Именно на этом этапе мы и начали сотрудничать с новосибирцами. Для решения их проблемы пришлось использовать склад фулфилмент- оператора: товар доставляли на склад в Москве, а уже оттуда оператор поставлял продукцию на терминал OZON.

Число заказов на крупных сайтах исчисляется сотнями тысяч в день, а число потенциальных покупателей — миллионами, это огромная аудитория. Поэтому, сотрудничать с площадками однозначно стоит — просто наберитесь терпения, заранее подготовьте документы компании и документы на продукцию, сделайте хорошие фото товаров и внимательно изучите личный кабинет выбранного маркетплейса — там можно найти ответы практически на все вопросы!

Фото баз pixabay.com, автор- mohamed_hassan

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