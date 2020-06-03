Благотворительный фонд Евгения Цыбизова подарил детям праздник «Счастливое детство»!

Взрослым удалось не только скрасить пасмурную погоду, но и подарить минуты веселья и счастья детям Юго-Западного жилмассива, в связи с карантином, наблюдавшим за праздничным флешмобом из окон и балконов. А тем, кто в это время гулял на улице, волонтеры бесплатно раздавали защитные маски, подарки, мороженое и напоминали, что нужно соблюдать дистанцию.

Активность можно было проявлять, не касаясь друг друга, — ведь даже на расстоянии всегда легко передать хорошее настроение и зарядиться позитивом, было бы желание!

С поздравлением к маленьким жителям обратился Евгений Цыбизов, основатель фонда:

— Наши улыбки сейчас скрыты за масками, но я вижу ваши лучистые глаза! В них столько ярких огоньков, столько нерастраченной энергии, что нам, взрослым, стоит этому у вас поучиться! День открытых улыбок обязательно настанет, и мы его с вами еще отметим! Мы всегда уделяем особое внимание детям, именно поэтому сегодня мы здесь.

Детям жить без движения очень сложно, поэтому они даже на балконах весело танцевали под задорные мелодии и глядели восторженными глазами на взрослых, подаривших им этот праздник и яркие эмоции!

Фотоотчет с мероприятия