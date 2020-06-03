Строительство Регионального центра волейбола будет завершено к 30 июля

троительство Регионального центра волейбола в Новосибирске вышло на финишную прямую. Подрядчики завершают строительно-отделочные работы, следующий этап – завоз и монтаж спортивного оборудования, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, общестроительные работы на объекте практически завершены: проложены все коммуникации, завершается укладка специального спортивного паркета, выполняется монтаж зрительных кресел, ведется установка звукового и осветительного оборудованиНа объекте работают представители 30 подрядных организаций.я, систем безопасности. Кроме того, уже построены трансформаторные подстанции, ливневая канализация с локальными очистными сооружениями, ограждение и система освещения территории, устроены подпорные стенки и проведено берегоукрепление озера Надежда, завершается асфальтирование проездов и тротуаров.

— Темпы очень высокие, одновременно на объекте трудятся более 200 человек – представители 30-ти подрядных организаций. Наша задача – к началу июля завершить строительные работы, и приступить к установке спортивного оборудования, — подчеркнул заместитель министра строительства Алексей Колмаков.

Напомним, Региональный центр волейбола строится в Новосибирской области в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» национального проекта «Демография». Его строительство стартовало в июне 2018 года. Новый спортивный объект разместится на территории площадью более 4,5 тысяч га. Малая и главная арены смогут принимать одновременно более 5,5 тысяч зрителей. По проекту Региональный центр волейбола состоит из двух блоков: основного трёхэтажного, в котором разместится главная спортивная арена со вспомогательными помещениями, и двухэтажного тренировочного спортзала. В здании будут располагаться два игровых поля с искусственным покрытием, два тренажёрных зала, раздевалки, помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей. Стоимость объекта – более 2,9 млрд рублей.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области