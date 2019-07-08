Благотворительный показ в «Победе»

9 июля кинотеатр «Победа» устраивает благотворительный сеанс аниме «Принцесса Мононоке». Вырученные средства будут направлены в фонд помощи заслуженного артиста РФ и общественного деятеля Лаврентия Сорокина.

— Замечательный и любимый актер, режиссер и педагог, заслуженный артист России и лауреат «Золотой Маски» Лаврентий Сорокин нуждается в дорогостоящем лечении от тяжелого заболевания. Большая часть суммы уже собрана, но не вся, — отметили в пресс-службе кинотеатра.

Кинотеатр организовал специальный показ аниме «Принцесса Мононоке» 9 июля в 18:45. Все сборы будут направлены на оплату лечения Лаврентия Сорокина.

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Фото: пресс-служба кинотеатра