С 23 по 26 июля пройдут Дни делового и экономического сотрудничества «Новосибирск – Владивосток», организованные департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

В программе мероприятия – встречи в администрации города Владивостока с профильными структурными подразделениями и подведомственными структурами, бизнес-переговоры, а также посещение организаций и предприятий, в сотрудничестве с которыми заинтересованы члены делегации. При участии МКУ «Центр развития предпринимательства» (город Владивосток) состоится биржа контактов. Мероприятие позволит полнее представить научно-промышленный и инвестиционный потенциал Новосибирска, наладить деловые связи, увеличить товарооборот. Делегацию возглавит заместитель начальника департамента – начальник управления промышленности мэрии города Новосибирска Александр Серов.

В настоящее время формируется делегация города Новосибирска из промышленных предприятий, научных и образовательных учреждений города. О своём желании принять участие уже заявили ООО «Сигма-ПРО», ООО «Техэлектро-Сибирь», ООО Фирма «Комбест», ООО «Корпорация «Сибинжиниринг», ООО «ГК «Промстальконструкция», ООО «Лиссиб» и другие.

Программа мероприятия будет составлена на основании заявок, поступивших от участников делегации.

Подробную информацию и форму заявки можно получить в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

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Фото предоставлено АСК «ВДА»