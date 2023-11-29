Блогер из Новосибирска рассказал об участии в новом шоу «Сокровище императора»

Уроженец Новосибирска, актёр, певец и блогер Давид Манукян (Дава) принимает участие в новом шоу на канале ТНТ «Сокровище императора», где популярные звёзды преодолевают сложные испытания, чтобы получить приз — миллион юаней (14 млн руб).

Детство Давы прошло на Затулинском жилмассиве в Новосибирске, поэтому, когда его спросили, какое шоу можно было снять там, он, не задумываясь, ответил — про выживание, передает цифровое издание Om1.ru .

— На Затулинке можно придумать множество различных вариантов креатива для шоу — от пряток до обмена жизнями, поиска сокровищ и т. д, — пошутил блогер.

Что касается участия в шоу на ТНТ, то к нему он не готовился, так как был занят на сьемках в кино, которые проводились в нескольких городах. Однако, рассчитывая на победу, мечтает потратить призовые деньги на благотворительность, при этом часть суммы он также хотел бы отдать партнёру по команде, а еще часть передать своим родителям.

Известно, что вести шоу в Китае будут Ольга Бузова (бывшая девушка Давы) и Михаил Галустян.