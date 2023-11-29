В зоне СВО погиб 31-летний Вадим Сидоров из Новосибирской области

В зоне СВО погиб 31-летний Вадим Сидоров. Об этом сообщили в администрации Черепановского района.
Он погиб в Донецкой Народной Республике.
У него остались жена и сын.
Прощание состоялось сегодня, 29 ноября, в Черепаново.
Напомним, что с погибшим в зоне СВО Александром Сергеевым из Маслянинского района простились в Новосибирской области. Ему было 25 лет. Он родился в Маслянино. В сентябре этого года заключил контракт.
Ранее редакция сообщала о том, что в зоне СВО погиб лидер искитимских справедливороссов.
Фото: администрация Черепановского района
Рубрики :
Регионы:
Теги :