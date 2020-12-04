«Боинг» дважды вернулся в аэропорт Толмачево из-за неисправности

3 декабря 2020 года около 23 часов местного времени из аэропорта Новосибирска (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина по маршруту Новосибирск-Чжанчжоу вылетел грузовой самолет «Боинг 747-800» авиакомпании «Карголюкс», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского СУТ СК России.

— В 23 часов 50 минут самолёт осуществил возврат в аэропорт Новосибирска в связи со срабатыванием датчика, сигнализирующего о неуборке правой основной стойки шасси. Воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на борту воздушного судна находились 4 члена экипажа и 118 тонн груза.

— 4 декабря 2020 года в 11 часов 17 минут самолёт вылетел из аэропорта Новосибирска по указанному маршруту, но вновь осуществил возврат в аэропорт вылета в связи с повторным срабатыванием датчика, сигнализирующего о неуборке правой основной стойки шасси. В 12 часов 09 минут воздушное судно благополучно произвело посадку в аэропорту, — добавили в пресс-службе.

По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского СУТ СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото с сайта Западно-Сибирского СУТ СК России