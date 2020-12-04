В аптеках Новосибирска многие лекарства перестали продавать без рецептов

Судя по сообщениям в соцсетях, уже второй месяц новосибирцы не могут приобрести в аптеках лекарства, которые ранее спокойно покупали без рецепта или с выпиской с приема врача. В частности, речь идет о самых разных препаратах: противозачаточных таблетках, купрениле (назначается при заболевании Вильсона-Коновалова), сиофоре (при сахарном диабете), рибоксине (при сердечных заболеваниях), плавиксе (профилактика атеротромботических осложнений)) и т.д. Отказывая в покупке, фармацевты требуют рецепты от врача, ссылаясь на распоряжение регионального Минздрава.

— Нас оштрафуют за продажи без рецептов. А вдруг вы эти лекарства употребите не по назначению…

На вопрос покупателей, многие из которых страдают хроническими заболеваниями: «Как попасть на прием к терапевту, к узкому специалисту, в условиях эпидемии по коронавирусу, когда забиты поликлиники, многие врачи находятся на больничных?» — в аптеках отвечают:

В ответ на запрос Infopro54 в Минздраве Новосибирской области сообщили, что отпуск лекарственных препаратов на территории РФ в настоящее время осуществляется в соответствии с приказом Минздрава РФ от 11.07.2017 № 403н. Минздрав области не является надзорным органом, в функции которого входит контроль за деятельностью фармацевтического рынка. Кроме того, в ведомстве напомнили, что фармацевтические компании, аптечные сети и аптеки не являются организациями, подведомственными Минздраву региона.

В областном управлении Росздравнадзора также сослались на приказ Минздрав РФ № 403н. В соответствии с ним препараты отпускаются по бумажным рецептам на утвержденных бланках, но есть возможность их покупки по рецептам в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной подписи медработника. Кроме того, в управлении отметили, что формат отпуска препарата указывается производителем на упаковке.

— Согласно приказу Минздрава РФ от 14.01.2019№ 4н, назначение лекарственных препаратов осуществляется лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае назначения на них полномочий лечащего врача, — отмечается в ответе за подписью главы Росздравнадзора Елены Хрусталевой. — Формат отпуска лекарственных препаратов по рецептам врача урегулирован и не изменялся в течение 2020 года.

В Росздравнадзоре редакции констатировали, что не все аптеки соблюдают требования законодательства, это подтверждается в ходе контрольной закупки. В 2020 году проведены около 40 закупок. В 80% случаев подтвержден факт нарушения: продажа лекарств без рецепта.

Кстати, в Минздраве области Infopro54 пояснили, что в настоящее время в регионе проводится тестирование проекта по внедрению системы электронного рецепта, которая позволит в ряде случаев осуществить назначение лекарственного препарата без личного приема пациента врачом.

— Планируется, что в ближайшее время начнется реализация данного проекта во всех медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Новосибирской области, — уточняется в ответе за подписью министра Константина Хальзова.

Фото Евгении Серегиной