Более 20 новосибирских экспортеров представляют производственный потенциал за границей

Сразу в двух зарубежных странах (Социалистическая Республика Вьетнам, Китайская Народная Республика) более 20 экспортно-ориентированных организаций Новосибирской области представляют экспортный и инвестиционный потенциалы региона в рамках бизнес-миссий, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития. Отмечается, что в программе каждой деловой поездки для региональных экспортеров будут организованы презентация Новосибирской области и производимой продукции на территории региона, B2B встречи и переговоры с потенциальными партнерами новосибирских предпринимателей — компаниями Вьетнама и Китая по направлениям деятельности: пищевая промышленность, сельское хозяйство, биотехнологии и биофармацевтика, промышленность, приборостроение и ИТ-технологии.

Также, свою работу ведет Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», где новосибирские предприятия представляют продукцию черной и цветной металлургии, современного оборудования и технологий.

— На выставке представлено свыше 750 компаний из 35 стран мира и 30 000 потребителей черных и цветных металлов из стройиндустрии, машиностроения, топливно-энергетического комплекса, транспортных и логистических металлоторговых компаний. Параллельно проходят выставка металлопродукции и металлоконструкций для стройиндустрии «МеталлСтройФорум», выставка оборудования и технологий для металлургии и металлообработки «МеталлургМаш» и выставка транспортных и логистических услуг для предприятий горно-металлургического комплекса «МеталлТрансЛогистик», — рассказали в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Отмечается, что несколько дней назад завершилась специализированная выставка Interfood&Drink 2019, которая проходила в Республике Болгария (г. София). В рамках мероприятия Новосибирская область была достойно представлена экспортно-ориентированными компаниями-производителями, которые презентовали профессионалам пищевой индустрии свое оборудование, продукты питания и биопрепараты. За 4 дня работы на выставке новосибирские компании провели более 30 целевых деловых переговоров с компаниями из Болгарии и других стран мира, в результате чего были подписаны торговые контракты, а также достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и реализации стратегических планов.

Фото: пресс-служба регионального минэкономразвития