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Более 21 тыс новосибирцев решили начать 2019 год с поиска новой работы

Чаще всего это были соискатели в сфере продаж и начинающие специалисты.
  • 14/01/2019, 11:49
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Начать 2019 год с поиска новой работы решили 21 280 новосибирцев. Это выяснили аналитики hh.ru, рассмотрев новые и активированные резюме жителей нашего города с начала года. Чаще всего это были соискатели в сфере продаж, на втором месте оказалась начинающие специалисты, на третьем – «Транспорт, логистика», сообщили в пресс-службе компании.

— Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные сферы в нашем регионе: так, «Продажи» традиционно лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей, — отмечает Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter ФО. — До сих пор есть мнение, что соискатели в праздники работу не ищут, но это давно не так. Обещание новой жизни в новый год для многих как раз и начинается со смены работодателя. Тем более, что есть время посмотреть предложения, которые есть на рынке, найти вакансии «работодателей «мечты», без спешки отредактировать/ создать резюме.

Самыми активными соискателями этого года стали мужчины, на их долю приходится 54% резюме января, в возрасте от 18 до 30 лет. При этом, 1% кандидатов в возрасте от 60 лет, 2% с 14 до 18 лет.

— Наши исследования показывают, что в 2019 году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий и медицинский персонал, продавцов, менеджеров по продажам, а также на ИТ-специалистов, причем не только на программистов, но и на всех, кто связан с данной отраслью. Найти работу этим специалистам явно будет проще всего, — уверена Елана Таращук.

По ее словам, средний поиск работы сейчас составляет примерно три месяца, чем выше должность, тем дольше длится поиск.

Фото: pixabay.com, автор- FotografieLink

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