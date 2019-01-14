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В 20128 году количество ипотечных сделок в Новосибирске выросло на 24%

За год зарегистрировано почти 85 тысяч сделок.
  • 14/01/2019, 11:45
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По итогам 2018 года количество ипотечных сделок выросло на 24% по сравнению с показателями 2017 года и составило 84,9 тысячи сделок. В 2017 году Управлением было зарегистрировано 68,5 тысячи ипотек, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Новосибирской области.

В Росреестре подчеркнули, что по сравнению с показателями 2016 года количество зарегистрированных ипотек в прошедшем году выросло на 35%, в 2016 году их было 62,8 тысячи.

В декабре 2018 года управлением зарегистрировано 8635 ипотечных сделок, это на 7% больше, чем в декабре 2017 года – 8038. В декабре 2016 года также было зарегистрировано более 8 тысяч ипотек – 8122, а в декабре 2015 года – 6928 ипотек.

Фото: Юлия Данилова

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