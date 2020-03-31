Более 32 млн рублей будет выделено дополнительно на противодействие коронавирусу

Более 32 млн рублей из резервного фонда правительства Новосибирской области будут направлены региональному минздраву с целью покупки средств индивидуальной защиты для врачей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проект распоряжения правительства о выделении дополнительных средств из резервного фонда был рассмотрен на заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова 31 марта. Как отметил глава региона, это решение позволит министерству здравоохранения Новосибирской области продолжить укрепление материальной базы медицинских учреждений, которые задействованы в мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Как доложил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, решение о выделении министерству 32,4 млн рублей необходимо принять с связи с поручением заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой о необходимости развёртывания дополнительных инфекционных коек в отдельных стоящих зданиях медицинских организаций в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции и принимая во внимание решение КЧС и ОПБ правительства Новосибирской области. Эти средства пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для врачей медицинских организаций, задействованных в противодействии распространения коронавируса.

Отмечается, что правительство региона поддержало выделение дополнительных средств из резервного фонда.

Напомним, что в регионе медицинские службы укомплектованы достаточным количеством медицинского персонала для работы с пациентами с коронавирусом, принимаются меры по развертыванию дополнительных мест на случай увеличения числа таких пациентов.

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