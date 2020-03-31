Очередной аукцион по строительству станции метро «Спортивная» объявлен в Новосибирске

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» объявило тендер на разработку рабочей документации и строительство станции метро «Спортивная». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Стоимость работ оценивается в 351 млн рублей. Источником финансирования являются средства бюджета города Новосибирска и Новосибирской области.

Согласно документации тендера, для строительства подрядчику предстоит демонтировать существующую эстакаду метромоста в районе работ, которые ведутся в прибрежно-парковой зоне Оби и у южной части Октябрьского моста автомобильной трассы М52. В рамках возведения станционного комплекса предстоит построить каркас здания станции – стены, колонны, перекрытия и входную группу, надземную часть станции, провести внутренние инженерные сети и реконструировать существующую тягово-понизительную подстанцию.

Подрядчик обязан приступить к работам с момента подписания контракта и завершить из не позднее 20 ноября 2020 года.

Аукцион состоится 6 апреля 2020 года.

Фото: Юлия Данилова