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Более 3,5 млн рублей выплатили работникам «Интертехэнерго» после вмешательства прокурора

У предприятия была задолженность по зарплате перед 89 сотрудниками.
  • 11/03/2019, 16:12
Более 3,5 млн рублей выплатили работникам «Интертехэнерго» после вмешательства прокурора

Прокуратура Дзержинского района Новосибирска проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Интертехэнерго», сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в организации образовалась задолженность по заработной плате перед 89 работниками.

— Прокурор района в текущем 2019 году заслушал руководителя общества на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики, внес ему представление об устранении нарушений трудового законодательства (рассмотрено, удовлетворено). В отношении юридического лица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства), — говорится в сообщении.

По результатам прокурорского вмешательства перед сотрудниками предприятия погашена задолженность по заработной плате в размере более 3, 6 млн. рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Olga1205

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