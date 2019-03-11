Применение генных и клеточных технологий в медицине обсудят в Новосибирске

18 марта в Технопарке Новосибирского Академгородка впервые пройдет симпозиум, посвященный возможностям использования результатов передовых научных исследований и разработок в сфере генно-клеточные технологий в современной медицине для повышения эффективности диагностики и лечения таких опасных заболеваний, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни Альцгеймера и Паркинсона, детский церебральный паралич, а также преодоления тяжелых последствий инфарктов и инсультов и т.д, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Симпозиум инициирован АФК «Система» и Лабораторией эпигенетики развития Федерального исследовательского центра Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) под руководством д.б.н., профессора С.М. Закияна. Сотрудники лаборатории владеют современными методами клеточной инженерии и направленного редактирования геномов. Эти технологии востребованы при создании моделей заболеваний человека, а также в доклинических исследованиях. Основной целью симпозиума, который проводится в Новосибирске впервые, является детальное обсуждение возможностей применения данных методов в современной медицине, обмен мнениями между представителями крупного бизнеса и учеными, разработка стратегии совместной работы.

— Максимального успеха можно добиться при консолидации усилий и совмещении компетенций научных коллективов, работающих в разных областях биомедицины, медицинской химии, биофизики и биоинформатики. В настоящее время отдельными научными группами накоплен большой массив знаний и освоены технологии, которые могут быть применены в прикладных исследованиях. Обеспечение эффективного и стабильного процесса трансляции знаний требует значительных финансовых вложений. Однако существующая грантовая поддержка со стороны государства является недостаточной. Необходим надежный партнер из сферы бизнеса, который напрямую заинтересован в результатах научных исследований и готов на долгосрочной основе осуществлять инвестиции, — подчеркивает заведующий лабораторией ИЦГ СО РАН, профессор, д.б.н. Сурен Закиян.

Отмечается, что АФК «Система» является одной из крупнейших частных инвестиционных компаний России, сфокусированной на новых технологических направлениях, способных повысить качество жизни людей, в том числе – Biotech. В инвестиционный портфель Корпорации входят медицинские и фармацевтические активы, на базе которых ведется активная деятельность в области R&D.

В симпозиуме GeneCellTech-2019 примут участие представители научных коллективов Института биофизики клетки РАН, Института биоорганической химии РАН, Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Международного томографического центра СО РАН, Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Московского физико-технического института. Совместное использование ресурсов участников симпозиума даст возможность максимально эффективно создавать новые лекарственные препараты и медицинские технологии.

Фото: Ростислав Нетисов