Более 40 тысяч пользователей ВТБ Онлайн совершили переводы через записную книжку смартфона

Сервис был запущен 22 декабря 2020 года, он позволил пользователям ВТБ Онлайн отправлять деньги другим клиентам банка, выбирая их непосредственно в контактах смартфона. Функция доступна на платформе Android.

Чтобы перевести деньги другому клиенту ВТБ, пользователю нужно открыть контакт в адресной книге смартфона, найти в меню ВТБ и выбрать пункт «Перевести». Далее необходимо пройти идентификацию в приложении ВТБ Онлайн. После этого клиент сразу увидит экран для перевода средств — банк получателя уже будет выбран автоматически (при необходимости его можно поменять). Клиенту останется только ввести сумму для перевода и отправить деньги.

— В конце прошлого года мы первыми на российском рынке запустили сервис переводов из контактов в смартфоне. Сервис оказался довольно востребованным среди клиентов — им воспользовалось более 40 тысяч человек. Мы продолжим развивать сервис переводов в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли переводить деньги любым удобным для них способом, — отметил начальник управления «Переводы» департамента цифрового бизнеса ВТБ (ПАО) Алексей Хранилов.

Для перевода денег пользователю необходимо разрешить приложению доступ к своей адресной книге: в ВТБ Онлайн он запрашивается автоматически при открытии списка контактов.

Более 60% пользователей ВТБ Онлайн используют приложение на платформе Android. В январе количество активных пользователей ВТБ Онлайн составило более 10 млн.

ВТБ запустил для своих клиентов полностью новый мобильный банк в конце 2020 года. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс. К концу 2022 года банк планирует увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн в 1,5 раза – до 15 млн клиентов.