Объявлен тендер на разработку проектной документации конгресс-холла в Кольцово

Администрация поселка Кольцово объявила тендер на проведение инженерных изысканий и разработку проектной и рабочей документации на строительство многофункционального культурного центра (с элементами конгресс холла) в р. п. Кольцово Новосибирской области. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, под строительство выделен участок более 16,5 тыс. кв. метров. Площадь застройки — около 5,5 тыс кв. метров. Площадь трехэтажного здания с двумя подвальными этажами будет насчитывать около 20 тыс. кв. метров.

Цена контракта составляет 40 млн рублей. Средства поступят из федерального, областного и местного бюджетов.

Заявки на участие в тендере можно пожать до 18 февраля. Победитель тендера станет известен 25 февраля.