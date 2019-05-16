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Более 40 тысяч жителей Новосибирской области прошли анкетный онкоскрининг

Новая форма раннего выявления онкозаболеваний была запущена в регионе в начале 2019 года.
  • 16/05/2019, 14:36
анкетный онкоскрининг

Анкетный онкоскрининг — это только одна из форм раннего выявления онкологических заболеваний. Анкетирование не заменяет собой, а дополняет все другие варианты своевременного выявления рака: диспансеризацию, профилактические осмотры сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

С момента старта проекта (в период с января по апрель) скрининговое обследование прошли 40 377 тысяч жителей Новосибирской области, 1 148 из них были направлены на дополнительные обследования, в ходе которых было выявлено 113 случаев предопухолевых заболеваний, у 87 пациентов подтвердилось наличие злокачественного новообразования.

— Первые результаты анкетирования свидетельствуют о чрезвычайной важности организации системы приглашения на обследование, качественную диагностику и дальнейшее сопровождение пациентов. Важно отметить, что речь идет о бессимптомном течении болезни, и чем раньше будет выявлено заболевание, тем эффективнее лечение, — отметил главный онколог министерства здравоохранения Новосибирской области Вадим Захаров.

Отмечается, что по результатам анкетирования врач может заподозрить и вовремя выявить серьезную проблему со здоровьем, прежде всего – онкологическую настороженность. Анкета состоит из 50 вопросов, сгруппированных по темам: болезни пищевода и желудка; болезни толстого кишечника; болезни легких; болезни щитовидной железы; болезни кожи; болезни молочной железы; гинекологические заболевания; болезни предстательной железы; меланома. Пациенту нужно оценить свои ощущения и сообщить, произошли ли за последнее время какие-то неблагоприятные изменения в работе тех или иных органов.

Программа скрининга была разработана по рекомендациям ведущих мировых экспертных научных сообществ и организаций, в том числе учеными Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины СО РАН.

Принять бесплатное участие в обследовании могут жители Новосибирской области в поликлинических отделениях городских и районных больниц, а также заполнить опросник самостоятельно на сайте регионального центра медицинской профилактики.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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