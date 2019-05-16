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Привлечь федеральное внимание

Правительство области намерено на Сибирском транспортном форуме напомнить федералам о нескольких региональных дорожных проектах.
  • 16/05/2019, 14:15
Автор: Юлия Данилова
Привлечь федеральное внимание
Будем пользоваться приездом больших федеральных чиновников, чтобы решать вопросы, актуальные для области.

— Мы не планируем представлять на форуме крупные региональные дорожно-транспортные проекты, так как это предприятие нацелено на решение общеотраслевых проблем. Однако будем пользоваться приездом больших федеральных чиновников, чтобы решать вопросы, актуальные для области, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта региона Анатолий Костылевский.

В частности, область планирует представить замминистру транспорта РФ макет нового здания аэропорта Толмачево с целью продолжения его реконструкции.

—  В адресную федеральную инвестпрограмму включены средства на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы Толмачево — 8,9 млрд рублей. Благодаря этому идет синхронизация бюджетных вложений с частными инвестициями, —  пояснил министр. —  К 2022 году ООО «Новапорт» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нового аэровокзала в Толмачево. Общие инвестиции компании в проект составят около 15 млрд рублей.

В аэропорту Толмачёво за четыре года отремонтируют ВПП и пассажирский терминал

В аэропорту Толмачёво за четыре года отремонтируют ВПП и пассажирский терминал

Федеральным чиновникам регион также планирует представить макет ледового дворца спорта с его дорожной инфраструктурой, чтобы привлечь федеральные средства и на эти цели. Пока сообщалось, что в 2019-2020 годах регион должен получить около 1,7 млрд рублей на возведение многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко из федерального бюджета. На апрельском заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента областной минстрой сообщал, что в рамках строительства объектов инфраструктуры при подготовке к Молодежному чемпионату мира по хоккею предполагается осуществить строительство станции метро «Спортивная», строительство и реконструкцию четырех автомобильных дорог общей площадью около семи километров, создание подземного перехода, дополнительной автопарковки под эстакадой моста, благоустройство прибрежной парковой зоны.

Минстрой области ищет подрядчика для ледовой арены

Минстрой области ищет подрядчика для ледовой арены

Еще один проект, на который правительство региона планирует обратить внимание федералов на форуме, — расширение трассы от Северного обхода до аэропорта Толмачево.

— Сейчас на Коченевском направлении трассы бешеный поток и всего две полосы движения. Ее необходимо расширять, — добавил Костылевский.

В рамках форума также планируется обсудить вопросы, возникающие при реализации нацпроектов в дорожно-транспортной сфере, проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка пассажирских перевозок: в рамках 220-ФЗ https://infopro54.ru/news/zakaznyx-passazhirskix-perevozchikov-vyvodyat-iz-teni/ и 54-ФЗ (установка онлайн-касс). По словам президента саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири» Валерия Новоселова, на форуме будет представлен прототип нового автобуса большого класса вместимости, разработанный всего полгода назад — он оборудован в соответствии со всеми требованиями федерального законодательства, воплощен в «железо» и уже прошел все необходимые испытания в Екатеринбурге. Актуальным вопросом для перевозчиков является внедрение телемедицины. В секции таксомоторных перевозок будет рассматриваться вопрос нормативного регулирования отрасли, запуск беспилотного транспорта, а также легализация самозанятых.

VIII Международный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 мая.

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