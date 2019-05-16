Привлечь федеральное внимание

— Мы не планируем представлять на форуме крупные региональные дорожно-транспортные проекты, так как это предприятие нацелено на решение общеотраслевых проблем. Однако будем пользоваться приездом больших федеральных чиновников, чтобы решать вопросы, актуальные для области, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр транспорта региона Анатолий Костылевский.
В частности, область планирует представить замминистру транспорта РФ макет нового здания аэропорта Толмачево с целью продолжения его реконструкции.
— В адресную федеральную инвестпрограмму включены средства на реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы Толмачево — 8,9 млрд рублей. Благодаря этому идет синхронизация бюджетных вложений с частными инвестициями, — пояснил министр. — К 2022 году ООО «Новапорт» планирует ввести в эксплуатацию первую очередь нового аэровокзала в Толмачево. Общие инвестиции компании в проект составят около 15 млрд рублей.
— Сейчас на Коченевском направлении трассы бешеный поток и всего две полосы движения. Ее необходимо расширять, — добавил Костылевский.
В рамках форума также планируется обсудить вопросы, возникающие при реализации нацпроектов в дорожно-транспортной сфере, проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка пассажирских перевозок: в рамках 220-ФЗ https://infopro54.ru/news/zakaznyx-passazhirskix-perevozchikov-vyvodyat-iz-teni/ и 54-ФЗ (установка онлайн-касс). По словам президента саморегулируемой организации «Транспортный Союз Сибири» Валерия Новоселова, на форуме будет представлен прототип нового автобуса большого класса вместимости, разработанный всего полгода назад — он оборудован в соответствии со всеми требованиями федерального законодательства, воплощен в «железо» и уже прошел все необходимые испытания в Екатеринбурге. Актуальным вопросом для перевозчиков является внедрение телемедицины. В секции таксомоторных перевозок будет рассматриваться вопрос нормативного регулирования отрасли, запуск беспилотного транспорта, а также легализация самозанятых.
VIII Международный Сибирский транспортный форум пройдет в Новосибирской области с 22 по 25 мая.
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