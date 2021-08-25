Более 50 новых автомобилей прибыли на вооружение филиалов АО «РЭС»

В таких условиях, зачастую, необходимо применение специальных средств и техники.

На вооружении филиалов компании имеется достаточно обширный и разнообразный автопарк – всего более 1000 единиц техники, в том числе бригадные автомобили, тракторы, автогидроподъемники, автокраны, снегоболотоходы, мульчеры и прочая спецтехника. Весь этот арсенал необходим энергетикам для обеспечения надёжного и бесперебойного функционирования объектов электросетевого хозяйства в масштабах всей Новосибирской области.

Несколько лет назад в АО «РЭС» было начато плановое обновление парка техники с поэтапным переходом на более современные модели. Кроме того, потребность в дополнительном автотранспорте появилась у предприятия в связи со вступлением в силу положений Федерального закона №522-ФЗ, которые возлагают на сетевую организацию установку интеллектуальных комплексов учета или «умных счётчиков».

В 2021 году в рамках программы обновления автопарка предусмотрена поставка более 50 единиц техники на общую сумму порядка 80 млн рублей. На сегодняшний день большая часть автотранспорта уже поступила на вооружение энергетиков.

В филиалы компании прибыли самые разные виды техники – от грузопассажирских УАЗ и ГАЗ-27527 «Соболь», используемых в качестве бригадного автомобиля для оперативной доставки персонала к месту работ, до тяжелых автокранов, экскаваторов и гидравлических подъемников. В обойме новинок есть и такие образцы, как грузопассажирский автомобиль «Вепрь» и снегоход «Тайга Варяг» 500. Данная техника наряду с уже имеющимся парком внедорожных машин и вездеходов поможет энергетикам оперативно реагировать на все нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов даже в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом.

Обновление и пополнение автопарка образцами современной автомобильной и специальной техники позволит АО «РЭС» решать масштабный спектр задач — от устранения аварий на электросетях, проведения ремонта и модернизации электроустановок до выполнения работ в рамках цифровизации электросетевого комплекса региона.