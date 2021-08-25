Спрос на курьеров за год вырос в 4 раза

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob в августе 2021 года изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Курьер» в сфере ритейла.

Услуги доставки оказались незаменимы в период пандемии коронавируса. Спрос на курьеров в городах-миллионниках за год вырос в 4 раза. И если до пандемии требовались в основном пешие курьеры, которые доставляли заказы в пределах города, то сейчас наиболее востребованы курьеры с личным автомобилем, готовые совершать выезды и за границы населенного пункта: в другие города, деревни и дачные поселки в пределах области.

Значимым конкурентным преимуществом стали навыки работы с CRM-системами. При среднерыночной зарплате в Новосибирске составляет 30 тыс. рублей. При среднерыночной зарплате в Новосибирске в 30 тыс. рублей зарплатный максимум для пешего или велокурьера на сегодняшний день составляет 43 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы до 1 года зарабатывают от 20 до 22 тыс. рублей, от 1 года могут получать от 22 до 25 тыс. рублей, от 2-х лет – от 25 до 35 тыс. рублей, а от 3-х лет от 35 до 43 тыс. рублей. Среднестатистический портрет соискателя в городе представляет собой кандидат в среднем возрасте 40 лет, в 69% − мужчина, 48% имеют среднее профессиональное образование, 7% готовы к переезду, 76% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,5 года. В должностные обязанности курьера входит: