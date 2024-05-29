Более 60 километров дорог Новосибирска будут отремонтированы в этом году

По словам первого заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова, в этом году все объекты делаются комплексно: с тротуарами, газонной частью и непосредственно проезжей частью. Подрядчики уже работают на 12 объектах из 14.

Кроме того, продолжается ремонт мостовых сооружений, который был включен в проект БКД в 2022 году.

— На сегодня мы находимся в стадии контрактации по ремонту объектов по другой программе – «Развитие автомобильных дорог». Здесь планируется выполнить ремонт на дорогах протяженностью 47 км 600 метров. Это еще дополнительно 37 объектов, то есть у нас практически 60 с лишним километров дорог в Новосибирске будет отремонтировано, — добавил Олег Клемешов.

Первый заместитель мэра города отметил, что на всех 14 объектах организован независимый строительный контроль.

— По сути – это двойной контроль, когда его выполняет заказчик в своей лаборатории и со своими специалистами, а также работает организация, которая имеет все компетенции и допуски на проведение независимого стройконтроля, — уточнил чиновник.

Олега Клемешов, сообщил, что одним из важнейших направлений БКД является также обновление пассажирского транспорта. В этом году в Новосибирск ожидается поступление 129 троллейбусов.