Родители привезли в больницу Новосибирска пьяного 13-летнего ребенка и устроили дебош

Семейная драма в приемном покое детской больницы Кировского района закончилась вызовом группы быстрого реагирования. Пьяная семейная пара обматерила медперсонал и едва не кинулась в драку с сотрудниками медучреждения.
― В ходе задержания предыстория конфликта стала обрастать интересными подробностями. Выяснилось, что мужчина и женщина привезли в больницу своего 13-летнего ребенка – и тоже в состоянии алкогольного опьянения! Пока супруги ходили в гости и, судя по их состоянию под утро, обильно выпивали, мальчик остался без присмотра, ― сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».
Школьник ушел гулять, а домой вернулся уже на шатающихся ногах. С кем он выпивал ― неизвестно. Только утром следующего дня родители решились обратиться за медицинской помощью, так как мальчик вел себя неадекватно.
Врачи обнаружили в крови подростка 2 промилле алкоголя. Это уже достаточно сильная степень опьянения. Ребенка оставили в стационаре.
Буйных родителей пришлось передать сотрудникам полиции, а информацию о происшествии в отдел по делам несовершеннолетних. Теперь им, как минимум, грозит административный штраф и последующий контроль со стороны органов опеки.
Источник фото: пресс-служба АБ «Гвардия».
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