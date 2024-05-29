Родители привезли в больницу Новосибирска пьяного 13-летнего ребенка и устроили дебош

Семейная драма в приемном покое детской больницы Кировского района закончилась вызовом группы быстрого реагирования. Пьяная семейная пара обматерила медперсонал и едва не кинулась в драку с сотрудниками медучреждения.

― В ходе задержания предыстория конфликта стала обрастать интересными подробностями. Выяснилось, что мужчина и женщина привезли в больницу своего 13-летнего ребенка – и тоже в состоянии алкогольного опьянения! Пока супруги ходили в гости и, судя по их состоянию под утро, обильно выпивали, мальчик остался без присмотра, ― сообщает пресс-служба АБ «Гвардия».

Школьник ушел гулять, а домой вернулся уже на шатающихся ногах. С кем он выпивал ― неизвестно. Только утром следующего дня родители решились обратиться за медицинской помощью, так как мальчик вел себя неадекватно.

Врачи обнаружили в крови подростка 2 промилле алкоголя. Это уже достаточно сильная степень опьянения. Ребенка оставили в стационаре.

Буйных родителей пришлось передать сотрудникам полиции, а информацию о происшествии в отдел по делам несовершеннолетних. Теперь им, как минимум, грозит административный штраф и последующий контроль со стороны органов опеки.