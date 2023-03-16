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Боли при менструации: как избавиться без помощи медикаментов

  • 16/03/2023, 16:10
боли в животе
Менструальные боли – это неприятный спутник, сопровождающий большинство женщин на протяжении всей их взрослой жизни.

При особенно сильных болях спасают порой лишь лекарства, а частый приём лекарств, как известно, добра организму не принесёт. Именно поэтому многие пытаются искать альтернативные способы снятия спазмов и болей во время месячных. Вот несколько наиболее эффективных вариантов, которые действительно работают и могут помочь вам справиться с болевыми приступами.

Диетическое питание

Конечно, когда речь идёт о сиюминутном приступе, диета не поможет. Однако правильное питание может помочь нормализовать обменные процессы в организме и значительно облегчить течение последующих менструальных циклов. Если вы замечаете, что от месяца к месяцу менструация приходит всё тяжелее и тяжелее, но никаких патологий у вас нет, то это повод пересмотреть свой рацион.

Основные правила рациона:

  1. Ограничьте потребление «белых» продуктов, в том числе сахара, хлебобулочных изделий, макарон. Они вызывают вздутие и дискомфорт в кишечнике, что купе с менструальными болями значительно ухудшает состояние.
  2. Ограничьте потребление соли. Соль способствует задержке жидкости в организме, способствует появлению отёчности.
  3. Стоит избегать и трансизомеров жирных кислот, которые зачастую встречаются в готовых продуктах или полуфабрикатах, содержащих маргарин (например, в картофеле фри, крекерах, кондитерских изделиях, печенье).
  4. Полный отказ от алкоголя, табака и кофеина. Всё это усиливает воспаление, а также негативно влияет на гормональный фон.
  5. Кроме того, есть многочисленные подтверждения того, что снижение потребления жиров и увеличение в рационе фруктов и овощей, содержащих естественные противовоспалительные соединения, значительно помогает облегчить течение менструации (например, томатов, орехов, болгарского перца и др.).

Если вы хотите навсегда распрощаться с менструальными болями, тогда такой рацион нужно соблюдать постоянно. Если вы пока не готовы к радикальным переменам, то попробуйте хотя бы на время месячных ограничить перечисленные выше продукты.

Воспользуйтесь помощью куркумина

Куркумин – это действующий компонент, который получают из корня куркумы. Он помогает облегчить симптомы ПМС и снять боли при месячных.

Научно доказано, что соединения, входящие в состав куркумина, обладают противовоспалительным действием. Они помогают подавить активность веществ, которые вызывают воспаление. Кроме того, куркумин обладает антидепрессивным действием, он устраняет тревожность, борется с перепадами настроения, снимает спазмы.

Куркумин станет прекрасным подспорьем и для тех, кто страдает от других хронических болей, например, от артрита, заболеваний кишечника, СРК, мигреней и т.д. Однако перед тем как добавить куркумин в свой рацион, нужно обязательно проконсультироваться с врачом, поскольку у этой добавки имеются противопоказания и побочные эффекты (особенно опасен продукт для курильщиков).

Пейте настой из ромашки и пустырника

Травяные чаи на основе успокоительных трав являются отличным подспорьем в борьбе с болями во время менструации. Во время острых приступов следует пить тёплый чай, приготовленный на основе пустырника и ромашки. Компоненты помогают подавить действие простагландинов, вызывающих воспаление, снять спазмы, судороги, рвоту, диарею, головную боль, тревожность, раздражительность.

Добавьте фенхель в свой рацион

Исследования подтверждают, что около 80% молодых женщин, испытывающих сильные боли при месячных и включивших фенхель в свой рацион, отмечали значительное облегчение состояния. Во время эксперимента одной группе женщин предлагалось принимать препараты, содержащие 30 мг вытяжки фенхеля четырежды в сутки за 3 дня до начала менструации, другая же группа принимала препараты-плацебо. Результаты показали, что первая группа испытывала гораздо меньше болей, чем вторая.

Фенхель помогает подавить сокращения матки и расслабить гладкую мускулатуру. Компонент абсолютно безвреден, так что любой пациентке можно использовать его для борьбы с сильными менструальными болями. Рекомендуется употреблять фенхель в течение 6 дней (за 3 дня до и 3 дня после наступления менструации).

Принимайте корицу

Ещё один эффективный и натуральный обезболивающий компонент, который помогает облегчить течение месячных. Принимать корицу нужно так же, как и фенхель (за 3 дня до и 3 дня после наступления месячных). Специей можно посыпать выпечку, добавлять её в какао или к другим десертам.

Лечение теплом

Весьма действенный метод, помогающий облегчить течение менструации. Непрерывное тепло помогает облегчить дисменорею и расслабить мышцы. Однако тут есть множество нюансов, которые следует учесть:

  • запрещено использовать тепловой метод при острых состояниях (например, внематочной беременности, аппендиците и других патологиях, сопровождающихся сильными болями);
  • при слишком обильных месячных стоит отказаться от этого метода;
  • разрешается использовать грелку только с разрешения врача-гинеколога, чтобы избежать появления тяжёлых патологий.

Для облегчения болевого синдрома можно использовать как теплую грелку, так и тёплые компрессы на низ живота.

Откажитесь от кофеина

Хотя бы на время ПМС и месячных. Кофеин является психостимулятором, который, при избыточном потреблении, приведёт к появлению головной боли, тревожности, перевозбуждению, повышенному тонусу мышц и развитию судорог. Не говоря уж об усилении болевого синдрома во время менструации.

Не забывайте, что кофеин – не только верный спутник кофе. Он содержится и в чае, и в шоколаде, и в энергетиках. В идеале стоит исключить все эти продукты хотя бы на время болезни, но если вы не можете полностью отказаться от них, то хотя бы ограничьте их потребление. В качестве более здоровой и вкусной альтернативы можно попробовать смузи с зеленью и ягодами.

Физическая активность – залог здоровья

Конечно, занятия спортом во время месячных должны проводиться с умом. Никаких тяжестей, никаких марафонов или заплывов. Физическая нагрузка должна быть умеренной и плавной. Дело в том, что во время физической активности организм начинает вырабатывать эндорфины – химические соединения, которые способствуют улучшению настроения. Кроме того, физическая активность разгоняет кровь, расширяет сосудистые каналы, помогает снять спазмы. Лучше всего отдать предпочтение неспешной йоге и тай-чи – идеальные мягкие упражнения, которые легко выполнять и после которых не чувствуешь усталость.

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