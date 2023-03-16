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Новосибирская область подтвердила готовность разместить облигации

  • 16/03/2023, 16:06
Автор:
облигации Новосибирской области
Но не факт, что региону понадобятся эти деньги.

Минфин Новосибирской области утвердил условия эмиссии и обращения государственных облигаций Новосибирской области 2023 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Соответствующий приказ подписал министр финансов региона Виталий Голубенко.

Срок обращения облигаций может варьироваться от 1 до 30 лет. Конкретная сумма и сроки размещения бумаг в приказе не озвучены.

Ранее Голубенко отмечал, что утверждение условий эмиссии — превентивная мера на тот случай, если региону понадобиться привлечь ресурсы.

Напомним, общий объем доходов бюджета области на 2023 год — 259,9 млрд рублей, расходов — 305,28 млрд, из них расходы на обслуживание государственного долга – 3,9 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2023 году — 45, 3 млрд, верхний предел госдолга на 1 января 2024 года — 70,6 млрд рублей, в том числе по государственным гарантиям — 650 млн рублей.

На момент утверждения условий эмиссии суммарная величина государственного долга Новосибирской области составляла 47,88 млрд руб. Из них 34,8 млрд приходилось на банковские кредиты, 13 млрд на ценные бумаги\ облигации. Для сравнения, на 1 марта 2022 года — на бюджетные кредиты приходилось 25,2 млрд руб, на облигации — 16,7 млрд.

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций региона в общей сложности на 25 млрд рублей. Погашение одного из них (5 млрд рублей) намечено на октябрь 2023 года.  В 2022 году регион деньги на долговом рынке не привлекал.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в 2022 году бюджет области исполнялся с большим профицитом.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Размещение облигаций облигации Новосибирской области госдолг Новосибирской области


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