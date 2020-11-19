Большинство нелегальных участников финрынка в Сибири — черные кредиторы

С начала 2020 года эксперты Сибирского ГУ Банка России в Сибирском федеральном округе, а также в Республике Бурятия и Забайкальском крае выявили 135 нелегальных участников финансового рынка, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России. Несмотря на действие ограничительных мер в регионах Сибири в связи с распространением коронавирусной инфекции, злоумышленники продолжили работать с населением в офисах.

Отмечается, что, как и прежде, значительная часть нелегальных участников финрынка — свыше 90% — оказалась черными кредиторами. В основном они действовали в качестве нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов, незаконно выдавая займы гражданам под залог имущества. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.

— Несмотря на то, что многие жители Сибири чаще находились дома, нелегальные кредиторы не стали менять свои схемы, а продолжили действовать, как и раньше. Помимо нелегальных ломбардов, были выявлены и нарушители, которые незаконно маскировались под микрофинансовые организации. Связь с черными кредиторами всегда несет опасность лишиться своего имущества, ведь они используют незаконные методы взыскания задолженности. Я напоминаю, что легальность любого участника финансового рынка можно проверить на сайте Банка России, а также в мобильном приложении ЦБ-онлайн, — добавил начальник Сибирского ГУ Банка России Николай Морев.

Также за 9 месяцев этого года экспертами Сибирского ГУ Банка России из 135 нелегалов было обнаружено 11 организаций с признаками финансовых пирамид. Они привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов. Компании по-прежнему предлагали вложить средства в различные высокодоходные проекты, фактически не осуществляя никакой деятельности. В период пандемии именно в этом сегменте организаторы стали более активно использовать практику привлечения клиентов через сеть Интернет.

В этом году Банк России в целом по стране выявил свыше 1 тыс. нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилера и 140 организаций с признаками финансовых пирамид. Сообщить о нелегале можно на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы.

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