Россияне стали чаще покупать детские игрушки

Локдаун и ограничения привели к перераспределению расходов семейных бюджетов: люди были вынуждены сидеть дома и в результате стали тратить больше на товары для дома, бытовую электронику, технику для удаленной работы, а также игрушки. К таким выводам пришли эксперты агентства NPD Group. За период с января по сентябрь 2020 г российский рынок вырос на 1,5%, в Европе за этот же период на 3%, а в США на целых целых 19%. К концу года рост может ускориться, поскольку на ноябрь-декабрь, когда все покупают подарки, приходится традиционно высокий сезон продаж игрушек.

— Большинство семей из-за пандемии не смогло никуда поехать во время каникул, развлечений стало меньше, поэтому родители старались компенсировать недостаток новых впечатлений покупкой игрушек, — комментирует ведущий эксперт рынка игрушек российского отделения NPD Group Ирина Седова. — У детей появилось время на сложные и длинные игры, поэтому родители покупали конструкторы, модели, наборы для творчества, настольные игры и пазлы.

Выросли продажи электронных домашних питомцев, поскольку во время пандемии люди стали больше ценить общество собак и кошек и намного чаще заводить домашних животных.

— Не все семьи могли завести живых кошек и собак, чтобы детям было веселее во время домашнего обучения и карантина, поэтому роботы-щенки и прочие электронные питомцы пользовались большим спросом, — рассказывает Ирина Седова. — Если когда-то в этой нише были только пупсы, говорящие «мама», то сейчас питомцы вылупляются из яйца, поддаются дрессировке и даже учатся летать.

По ее словам, в России с января по сентябрь 2020 года электронных динозавриков и лающих щенков покупали на 40 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Также с началом пандемии родители стремились ограничить время, проведенное у экранов планшетов и смартфонов, и выбирали обучающие и развивающие игрушки, за которыми ребенок мог бы провести несколько часов.

— На 12 % выросли наборы для рисования и творчества, на 23% модели для склеивания и на 16% научные игрушки. Среди игрушек для дошкольников на 13 % выросли электронные развивающие игрушки, например, алфавит с кнопками или смешные роботы на колесах (хотя в этом сегменте в целом NPD Group зафиксировало падение продаж). Среди игрушек для совсем маленьких (возраст до года) на 15 % увеличились продажи развивающих ковриков, — констатируют в компании.

Эксперты уверены, что в этом году у родителей высвободилось время на семейный досуг, и они стали чаще играть с детьми.

— Это привело к росту продаж настольных игр и пазлов, а также соревновательных игрушек типа роботов Бакугана и волчков Инфинити Надо. После весеннего всплеска продаж настольные игры покупали чуть меньше летом, а с завершением дачного сезона спрос снова пошел вверх. С января по сентябрь настольные игры и пазлы выросли на 8 %, — говорится в сообщении.

По данным NPD Group, люди стали чаще покупать дорогие игрушки, более взвешенно и осмысленно подходя к выбору.

— Сегмент игрушек от 3 тыс рублей вырос на 26 % с января по сентябрь 2020 г. Кроме того, упала доля импульсных покупок в магазинах, когда во время прогулок или воскресного шопинга родители заодно брали машинку или другую небольшую игрушку, — отмечают аналитики.

При этом, NPD прогнозирует, что в преддверии новогодних праздников продажи дорогих игрушек продолжат расти.

Фото: pixabay.com, автор- Hans