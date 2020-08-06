Большинство новосибирцев паркуют машины возле дома

Лишь 19% россиян оставляют машину на платной парковке. Таковы результаты опроса, проведенного автомобильным сайтом Дром. Отмечается, что в аналогичном опросе в 2003 году 69% респондентов предпочитали стоянку. В 2009 году их число сократилось до 47%, а в 2016 году уже до 24%.

— Это говорит о снижении преступности за эти 17 лет. Люди больше не боятся ставить на улице машины. Когда-то ведь и дворники снимали, – сделал вывод участник опроса, который ознакомился с результатами предыдущих опросов.

Сегодня большинство жителей Новосибирской области – 65% опрошенных паркуют машину прямо возле дома, не беспокоясь о сохранности транспортного средства. Еще 20% – это счастливые обладатели гаражей, где и хранят свой автомобиль. Среди респондентов 15% предпочитают оставлять машину на платной ночной парковке. Стоимость парковки «за сутки» для 73% владельцев не превышает 100 рублей, а оставшиеся 27% платят от 110 рублей и выше.

В среднем по стране голоса распределились следующим образом: «Ставлю бесплатно под домом» – 60%, «Ставлю бесплатно в гараже» – 20% и 19% ставят на стоянку. Самый высокий процент тех, кто бесплатно паркуется возле дома на Камчатке и в Нижегородской области – 82 и 81% соответственно. В Забайкальском крае предпочитают стоянки. Так сразу два «платных» варианта ответа стали набрали больше голосов, чем в среднем по стране: 17% платят по 100 рублей, а более 150 рублей за ночь – 8% опрошенных. В Бурятии у 42% жителей есть собственный гараж – это в два раза чаще, чем в среднем по России.

Фото: pixabay.com, автор- harutmovsisyan