Роспотребнадзор рассказал о самочувствии испытателей вакцины «Вектора»

— Добровольцы «Вектора» после вакцинации чувствуют себя хорошо.Никаких осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не было, — сообщил Роспотребнадзор на странице в соцсетях.

Отмечается, что уже привиты четыре добровольца. Все они находятся под постоянным наблюдением врачей.

На днях федеральные СМИ сообщили о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не имеет официальных сведений о том, что в России в ближайшее время может быть зарегистрирована вакцина от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

— В целом же установлены руководящие и регулирующие правила о том, как обеспечивается безопасная разработка вакцины, и этому определенно нужно следовать, чтобы удостовериться, как действует вакцина или лечение, и кому это может помочь, —цитирует официального представителя организации Кристиана Линдмайера ТАСС. —

По его словам, если какая-либо вакцина имеет «отрицательные побочные эффекты», то они «могут перевесить позитивные эффекты» от вакцины.

— Любые вакцины должны проходить через различные тесты и испытания, прежде чем будут лицензированы, — сказал официальный представитель, подчеркнув, что правилам и руководящим принципам ВОЗ, касающихся разработки лекарственных средств, должны следовать все страны — члены организации.

Фото: pixabay.com, автор- Vesna_Pixi