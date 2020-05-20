Большинство новосибирцев тратят на машину до 10 000 рублей в месяц

В России разразился экономический кризис из-за пандемии коронавируса. Автомобильный портал «Дром» решил узнать сколько в месяц тратят жители Новосибирской области на обслуживание своей машины, сообщили в пресс-службе портала.

Мы попросили ответить респондентов, сколько они в месяц тратят на автомобиль, учитывая расходы на бензин (или другой вид топлива), страховку, налог, обслуживание, стоимость запчастей и т.п. По результатам опроса выяснилось, что большинство новосибирцев – 38% тратят от 5 до 10 тысяч рублей. Еще 22% укладывается в бюджет до 5 тысяч, а для 21% опрошенных содержание «ласточки» обходится в промежутке от 10 до 15 тысяч. От 15 до 20 тысяч на машину ежемесячно тратит 9%, по 20 – 30 тысяч – 4%, вариант «более 30 000» выбрало 6%.

Отмечается, что самые небольшие ежемесячные расходы у жителей Татарстана. До 5 тысяч рублей в месяц здесь тратят 38% жителей. В Якутии и ЯНАО вариант ответа «более 30 000» стал в 2 раза популярнее, чем в среднем по России. Его выбрали 10% респондентов. Зато в Москве и Московской области чаще, чем по стране, голосовали за «20 000 – 30 000 тысяч в месяц».

Всероссийский опрос проводился с 28 апреля по 7 мая 2020 года среди пользователей сайта drom.ru, в котором проголосовало 16 897 человек.

Фото: pixabay.com, автор- danvolks99