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ФК «Новосибирск» планирует выйти в ФНЛ

Новый директор футбольного клуба намерен вывести новосибирский футбол на тот же уровень популярности, на котором в регионе находится хоккей.
  • 20/05/2020, 10:00
Автор: Игорь Смольников
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Под задачу возвращения в ФНЛ клубу сохранили бюджет в 250 млн рублей.

Генеральным директором футбольного клуба «Новосибирск» стал Андрей Перлов — фигурант чемпионской аллеи стадиона «Спартак» и администратор с большим проектным портфолио. Его представление публике, прошедшее в пресс-холле стадиона «Спартак», разумеется, не избежало главного тематического акцента этой весны, но аспекты пост-карантинного будущего в массиве пресс-конференции все же преобладали.

Прежний директор Анна Баранова подала заявление об увольнении по собственному желанию и к настоящему моменту уже вернулась в Калининград. Как подчеркнул Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области, его выбор в пользу Андрея Перлова был многофакторным.

— Андрей Борисович имеет колоссальный опыт управленческой работы в спорте как на муниципальном, так и на региональном уровне, — пояснил Сергей Ахапов. — Мы вместе работали в департаменте спорта, он был моим заместителем. Это не просто чиновник, это человек, знающий спорт изнутри, профессионально к нему причастный. Тут у нас буквально за окном Аллея славы с его портретом. До нынешнего поста он возглавлял Федерацию футбола Новосибирской области. Именно его глубоким пониманием предмета и был обусловлен кадровый выбор.

По словам Сергея Ахапова, в жизнь клуба его министерство теперь вовлечено максимально, буквально в режиме «24 х 7»:

— С прошлого года клуб работает в формате некоммерческой организации, сменилось его юридическое лицо. По сути, футбольный клуб сейчас — одно из двадцати подведомственных учреждений областного министерства спорта, мы полностью отвечаем за его жизнедеятельность, за результаты работы, работаем в связке с тренерами.

Обозревая сугубо спортивные итоги сезона, министр ответил, что сезон хотя и вышел скомканным в силу внефутбольного фактора, настрой и у него, и у директора клуба оптимистичный и деятельный.

— Да, мы до последнего надеялись, что сезон доиграем, — вспоминает Ахапов. — Предсезонка была проведена очень убедительно, оставалось доиграть восемь игр. Но, увы, не все зависит от нас одних. Вмешались всем известные обстоятельства (коронавирус). 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение об окончании сезонов в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Как сообщил прессе Андрей Перлов, по прогнозам на будущий сезон, в ФНЛ будут играть 22 команды, а ПФЛ будет состоять из четырех групп.

— То есть зонального деления теперь не будет, — уточнил Перлов. — Пять команд остаются в восточной зоне, «Иртыш» автоматически уходит в ФНЛ. Сроки начала сезона пока не определены. Тем не менее вместе с областным минспорта мы готовимся к выходу на тренировки. 31 мая у основных игроков заканчиваются контракты. Сейчас размышляем — кого оставить, продлив контракт, кого поменять. Детализация этой темы зависит от того, когда и с кем мы станем играть. Известно, что будет большая группа — около 16 команд, а не 6, как раньше было у нас в дивизионе «Восток». Выход в ФНЛ в прошлом году не получился, будем прорываться в этом году, хотя сейчас это сложнее.

Планируются у нас дальние выезды, сюда тоже станут приезжать команды, новые для наших болельщиков. РФС приостановил все соревнования вплоть до 31 июля, но при поддержке областных властей мы сможем получить разрешения на соревнования региональной локализации. И еще надеемся получить разрешение от бюро исполкома РФС. Сейчас вопрос как раз в работе. Были идеи по замене поля, но задачу эту отложили на будущий год. Будем играть на натуральном поле на базе «Динамо». Пригодилась нынешняя щедрая, скоротечная весна. Весна просто прекрасная, очень жаль было бы такую весну терять зря!

По признанию Андрея Перлова, пандемия нанесла по футбольному сообществу пусть и не роковой, но болезненный удар. Нет, факторы не медицинские, а косвенно-производные.

— Три ФНЛ-овских команды не стали играть по финансовым причинам. —  констатирует Перлов. — Они споткнулись о нюансы особого режима. Ведь тесты на вирус нужно сдавать перед каждой игрой, а они все платные и дорогие. Новая рассадка в самолете, новая цена билета — все это тоже влияет.

Наш футбольный клуб, как подчеркнул Сергей Ахапов, от финансовых превратностей защищен.

— Бюджет клуба на этот год сохранен, уменьшающие корректировки совсем минимальны. Хотим выходить в ФНЛ и усиливаться игроками ФНЛ-овского уровня. Под задачу возвращения в ФНЛ нам сохранили бюджет в 250 млн рублей. В новом сезоне будет конкретика по внебюджетным средствам. Хотим вернуть в клуб наших земляков, игравших еще в «Сибири». Не просто по критерию землячества, а по профессиональным показателям.

К слову, тема прошлого имени клуба на пресс-конференции тоже поднималась. Сейчас он называется максимально нейтрально —  просто тезка города. Ибо голосование по выбору более образного имени заблудилось в организационных нюансах.

— В опросе по переименованию было слишком мало участников — всего 114, — посетовал Андрей Перлов. — То ли ресурс не тот выбран — портал госуслуг, то ли уровень оповещения был слаб. И еще, на мой взгляд, из числа голосуемых вариантов зря изъяли имя «Сибирь». Если бы это имя поставили на голосование, и голосование было бы массовым, получили бы более репрезентативный результат.

По словам Сергея Ахапова, в июне от РФС появится ясность по составу групп и по срокам.

— Нам удалось вернуть созидательную атмосферу в футбольный клуб, продлеваем контракт с Сергеем Кирсановым, — подчеркнул он. — А вот у Академии футбола будет новый руководитель. Это нормально, когда коллектив после прихода нового директора «пересобирается» — кто-то остается, кто-то уходит. Это в порядке вещей. Академию мы сохраним. В каждой возрастной группе будет свой руководитель. Хотим поскорее активировать детский  футбол. Не все зависит от нас, но мы прилагаем все усилия. Во взрослой команде основных игроков будем оставлять и усиливать эту базу. Да, сезон закончили скомкано, но так уж получилось. В ближайшие год-два мы надеемся возродить интерес к футболу. Идеально — вывести его на тот же уровень популярности, на котором у нас в городе сейчас находится хоккей.

Развивая мысль коллеги, Андрей Перлов обрисовал оптимальное футбольное «эго» Новосибирска:

— Для города такого масштаба нужно иметь и команду в ФНЛ, и команду в премьер-лиге, и одну-две команды в ПФЛ. Вот это будет нормальный уровень развития футбола для третьего города страны. И еще должна быть женская команда. «Зенит» еще в прошлом году начал формирование женской команды, женский футбол — теперь олимпийский вид спорта. Если все получится, на будущий год будем создавать и женскую команду.

По единодушному мнению обоих спикеров, для превращения новосибирского футбола в полновесный инструмент эффективного сити-брендинга нужно не только укрепить управленческую составляющую, но и выровнять материальную базу городского футбола — хотя бы до уровня хоккейной.

— За то время, пока строится ледовый стадион, нужно реактивировать тему стадиона футбольного — большого, современного, всесезонного футбольного стадиона с раздвижной крышей, — говорит Андрей Перлов. — «Спартаку» уже 95 лет, в роли главного футбольного стадиона почти двухмиллионного города он себя абсолютно исчерпал. Федеральное руководство эту идею, в принципе, одобряет. Александр Валерьевич Дюков (президент РФС)  с нами солидарен и тему поможет продвигать. Стадион на 17-20 тысяч зрителей — это было бы отлично. Ну, пусть не 70 тысяч, как у «Зенита», а 17-20, 25 тысяч. Вот это было бы весомым вкладом в развитие футбола.

Как пояснил Андрей Перлов, в виде локации для такого стадиона рассматривается территория по соседству со строящейся ледовой ареной.

— Это очень логично на градостроительном уровне, — аргументирует он. — В логической канве большого спортивного кластера. Думаю, за детализацию идеи мы возьмемся года через два — когда будет достроен стадион ледовый. Хоккей и волейбол получают площадки, способствующие их развитию, пришло время и для футбола.

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