Большинство россиян не готовы делать прививку от коронавируса

Российские ученые зарегистрировали вакцину от коронавируса. Первая партия будет выпущена в течение двух недель и предназначается для вакцинации медиков, дата поступления вакцины в гражданскую практику — 1 января 2021 года.

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провели опрос и выяснили, что на фоне подобных новостей готовность населения к вакцинации снижается. (В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, уточняется в пресс-релизе).

— Сегодня однозначно согласны сделать прививку лишь 12% граждан, скорее готовы 29%. В то время как в конце марта, когда власти объявили о введении режима самоизоляции, однозначно готовых к вакцинации было 28%, скорее готовых — 36%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчин, однозначно согласных сделать прививку, чуть больше, чем женщин: 14 и 10% соответственно. Больше всего же полностью готовых к вакцинации — среди молодежи до 24 лет (17%).

Основные опасения россиян, не желающих вакцинироваться, связаны с недоверием эффективности и безопасности вакцины: «За такой короткий срок невозможно провести клинические испытания детально»; «Неизвестны последствия, побочные явления»; «На коленке сделанная вакцина, в спешке, без широкомасштабных исследований».

Фото: pixabay.com, автор- AhmadArdity