Газификация с субсидированием для жителей Новосибирской области

Программа «Газификация жилья» реализуется совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО с 2017 года.
Льготная ставка формируется путем субсидирования ¾ от суммы выплаченных процентов по кредиту из областного бюджета. Так, процентная ставка по программе «Газификация жилья» устанавливается в размере 15% годовых. С учетом возмещения, ставка по кредиту составит всего 3,75% годовых.
Срок кредитования — до 5 лет, максимальный размер кредита, на который распространяется субсидия, составляет 100 000 рублей на одного заёмщика.
Кредит предоставляется на оплату работ по подключению инженерных коммуникаций с целью проведения газа в дома: разработку проекта; строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования); покупку строительных материалов и оборудования (в том числе газового оборудования).
Для получения кредита на газификацию необходимо:
1. Заключить договор с поставщиком услуг на проведение работ по газификации;
2. Обратиться в банк, предоставив:
· Паспорт гражданина РФ;
· Страховое свидетельство (СНИЛС);
· Пенсионное удостоверение (при выходе на пенсию до 01.01.2015);
· Для мужчин до 27 лет – военный билет (либо документ, заменяющий его);
· Для пенсионеров, не имеющих счета в Банке «Левобережный» — справку о размере пенсии из отделения ПФ РФ или ведомственного учреждения;
· Договор с поставщиком услуг на проведение работ по газификации жилья.
Для получения субсидирования необходимо:
1. Подписать в банке заявление на возмещение процентов установленной формы и предоставить:
Ознакомиться с полными условиями кредитования по программе «Газификация жилья», а также уточнить перечень районов Новосибирской области, в которых действует программа, можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), на сайте банка или по телефону 8-800- 3333- 555.
Фото: пресс-служба банка
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