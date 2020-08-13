Газификация с субсидированием для жителей Новосибирской области

Программа «Газификация жилья» реализуется совместно с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики НСО с 2017 года.

Льготная ставка формируется путем субсидирования ¾ от суммы выплаченных процентов по кредиту из областного бюджета. Так, процентная ставка по программе «Газификация жилья» устанавливается в размере 15% годовых. С учетом возмещения, ставка по кредиту составит всего 3,75% годовых.

Срок кредитования — до 5 лет, максимальный размер кредита, на который распространяется субсидия, составляет 100 000 рублей на одного заёмщика.

Кредит предоставляется на оплату работ по подключению инженерных коммуникаций с целью проведения газа в дома: разработку проекта; строительно-монтажные работы (в том числе монтаж/демонтаж оборудования); покупку строительных материалов и оборудования (в том числе газового оборудования).

Для получения кредита на газификацию необходимо:

1. Заключить договор с поставщиком услуг на проведение работ по газификации;

2. Обратиться в банк, предоставив:

· Паспорт гражданина РФ;

· Страховое свидетельство (СНИЛС);

· Пенсионное удостоверение (при выходе на пенсию до 01.01.2015);

· Для мужчин до 27 лет – военный билет (либо документ, заменяющий его);

· Для пенсионеров, не имеющих счета в Банке «Левобережный» — справку о размере пенсии из отделения ПФ РФ или ведомственного учреждения;

· Договор с поставщиком услуг на проведение работ по газификации жилья.

Для получения субсидирования необходимо:

1. Подписать в банке заявление на возмещение процентов установленной формы и предоставить:

2-НДФЛ или справку о пенсии за предыдущие 6 месяцев;

Заверенные подрядчиком копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ИЛИ выписка из реестра СРО, если подрядчик является членом Ассоциации саморегулируемой организации, и копия свидетельства о государственной регистрации организации-подрядчика ИЛИ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения и лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, от подрядчиков , зарегистрированных с 01.01.2017 г.

Ознакомиться с полными условиями кредитования по программе «Газификация жилья», а также уточнить перечень районов Новосибирской области, в которых действует программа, можно в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), на сайте банка или по телефону 8-800- 3333- 555.

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Фото: пресс-служба банка