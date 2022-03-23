Большинство россиян не намерены экономить на детях

Большинство родителей школьников ожидают в этом году подорожания детских кружков, секций, курсов и услуг репетиторов, но отказываться от дополнительного образования для своих детей россияне не собираются, свидетельствуют результаты опроса, проведенного образовательной компанией MAXIMUM Education и СК «Росгосстрах Жизнь».

— Несмотря на то, что большинство респондентов (84%) ожидает в 2022 году роста цен на товары и услуги для детей (в частности, 60% ожидают подорожания дополнительного образования), менее половины опрошенных (44%) задумываются об оптимизации расходов на ребенка/детей. 50% будут тратить так же, как и прежде, а 6% затруднились ответить, — говорится в исследовании.

Из числа родителей, планирующих оптимизировать расходы на ребенка, две трети (67%) намерены сократить траты на игрушки и развлечения, 29% — на одежду и обувь, 17% — на дополнительное образование (кружки, секции, репетиторы и т.д.) и 6% выбрали в качестве варианта ответа «другое».

Респондентам также предлагалось ответить на вопрос, потенциально готовы ли они в будущем оплачивать обучение ребенка в вузе, не рассматривая варианты экономии на этой статье расходов. Лишь 19% опрошенных указали, что готовы не экономить на оплате высшего образования ребенка в случае, если он поступит на платное отделение выбранного вуза. 44% будут ориентироваться прежде всего на бюджетное поступление и 37% не смогли дать четкого ответа на этот вопрос.

Опрос проводился с 4 по 14 марта среди 1502 россиян из всех федеральных округов.

52% респондентов – женщины, 48% мужчины.