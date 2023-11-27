Браконьеров поймали в Убинском районе Новосибирской области

Незаконную добычу лося пресекли в Убинском районе Новосибирской области. Об этом сообщает министр природных ресурсов Новосибирской области Евгений Шестернин в Телеграм.

Браконьеры передвигались на самодельном «Франкенштейне». Все было бы хорошо, если бы охотники остановись на добыче одного лося, на добычу которого у них была лицензия. Но они захотели большего и убили еще одного. Из-за этого, по словам министра, на охотников возбуждено уголовное дело.

― Надеюсь, что лица нарушителей, как минимум на год, станут гербариями для засохших слез, печали и переживаний, ― написал Шестернин.

Ранее редакция сообщала о том, что семеро охотников признаны виновными в убийстве 4 лосей под Новосибирском.