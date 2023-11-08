Семеро охотников признаны виновными в убийстве 4 лосей под Новосибирском

Вступил в силу приговор Чулымского районного суда Новосибирской области в отношении 7 жителей, которых осудили за незаконную охоту.

― Мужчины, находясь на территории охотничьих угодий Чулымского района, незаконно добыли 4 особи лосей, ― сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд назначил виновным наказание от 3 лет до 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с лишением права охотиться. Ружья, карабины и снегоход, с помощью которых было совершено преступление, изъяты в пользу государства. Апелляция оставила данный приговор без изменений.

Охотники возместили причиненный природе ущерб в сумме 1 млн рублей.