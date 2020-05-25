Будущее уже здесь: телемедицина в Банке Акцепт!

В Банке Акцепт вы всегда можете приобрести полис страхования РГС Телемедицина и получать полноценные консультации онлайн!
С помощью телемедицины возможно удаленное проведение эффективных консультаций пациентов. Как правило, прием проводится по видеосвязи, которая устанавливается между врачом, его ассистентом и самим пациентом. Таким образом они могут не только видеть и слышать друг друга, но еще и показывать друг другу документы, например, медицинские карты или рентгеновские снимки.
С помощью специального мобильного приложения можно найти свободного специалиста в любое время суток – программа подскажет, кто из докторов прямо сейчас готов оказать помощь.
Преимущества полиса РГС Телемедицина:
Сегодня услуга, как никогда, актуальна. Не нужно без необходимости посещать медучреждения, рискуя заразиться. Достаточно получить полноценную консультацию удаленно и иметь четкие рекомендации по дальнейшему лечению.
Приобретайте страхование РГС Телемедицина в Банке Акцепт и будьте здоровы!
Подробности уточняйте у менеджеров банка по тел.: 8 800 100 27 37.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
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