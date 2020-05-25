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«Ипотеку под 6,5% нужно продлить минимум до весны 2021 года»

  • 25/05/2020, 10:03
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Президент, основатель ГК «Метаприбор» Владимир Мартыненков считает, что по строительному рынку больнее ударит не недельная заморозка, а нарушение коммуникаций между предприятиями стройиндустрии и падение спроса.

— Владимир Яковлевич, можете оценить ситуацию на строительном рынке Новосибирской области? Почувствовали ли вы недельную остановку на карантин?

— Сама по себе недельная остановка не страшна. Это как монтаж оборудования, какие-то авральные ситуации, связанные с простоями, которые периодически могут произойти на любом объекте. Но если оценивать ситуацию, связанную с пандемией, по рынку в целом, то здесь влияние на строительную отрасль, конечно, серьезное.

Первая проблема — это нарушение коммуникаций между предприятиями. Да, застройщики пробыли на карантине всего неделю, но другие предприятия — поставщики, смежники — выходили из принудительных каникул и выходных, самоизоляции по-разному. Некоторые находятся на карантине до сих пор. Не исключаю, что здесь возникнут сложности. Не секрет, что у большинства застройщиков в штате находятся только те рабочие, которые заняты круглый год — бетонщики, отделочники, например. Для монтажа кровли, выполнения прочих работ, требующих один-два месяца занятости, компании привлекают подрядчиков. Многие из этой категории рабочих приезжают в Новосибирск из стран Средней Азии, а сейчас границы закрыты.

По поставщикам проблемы тоже начинаются. Да, основная часть материалов идет по старой цене, так как они закупались еще 2-3 месяца назад. По отделочным материалам, мелочевке (краны, вентили, электрика), которые поставлялись из Китая, уже наблюдается нарушение дисциплины поставок. Плюс совсем скоро нам придется проводить перерасчеты в связи с изменением курса рубля. Да, он сейчас немного стабилизировался, по сравнению с концом марта, но еще находится существенно выше докризисного уровня.

Вторая проблема может сформироваться на рынке жилья. Мы полагаем, что большие сложности могут возникнуть с продажей построенных квартир. Часть наших покупателей — это представители малого и среднего бизнеса, который сейчас находится практически в коллапсе. Даже если в ближайшее время эти компании и предпринимателей выпустят из самоизоляции, очевидно, что они не бросятся покупать квартиры. Главной задачей для них будет восстановление бизнеса, обеспечение своей платежеспособности, содержание семьи.

— При таких составляющих ожидаете рост стоимости жилья?

— Думаю, что к осени цена квадратного метра начнет расти. К этому времени на рынке уже точно закончатся комплектующие, завезенные в Россию в феврале-марте, застройщики получат повышенную себестоимость, в структуре которой может вырасти и кредитная составляющая — при меньшем спросе.

Лично мы сейчас оцениваем различные стресс-сценарии развития ситуации.

— Как оцениваете меры поддержки, предоставленные строительной отрасли. Бизнесу в целом? Насколько они достаточны?

— Если говорить о нашей отрасли, то меры ее поддержки, разработанные на федеральном уровне, достаточно симпатичны. Особенно это касается снижения ипотечной ставки. Никогда она еще не падала до такого уровня. Мы очень надеемся, что люди на это отреагируют. По оценкам правительства, выделенные на субсидирование этих кредитов средства будут выбраны до ноября. Я считаю, что программу нужно продлить минимум до весны 2021 года, чтобы закрепить результат.

В рамках региональных мер, считаю, нужно поддерживать какие-то специальные категории людей. Например, давать субсидии по кредитной ставке, по первоначальному взносу молодым семьям с тремя детьми.

Что касается поддержки бизнеса… Ни одно из моих предприятий по ОКВЭДам не попало в этот список, поэтому я не могу комментировать их доступность и эффективность.

— А на строительстве социальных объектов кризис и карантин скажутся?

— Реализация таких проектов зависит исключительно от бюджетного финансирования. Ранее застройщики привлекались для того, чтобы можно было выполнить условия федеральных программ по возведению объекта за один год. Потом этот критерий был скорректирован, и сейчас социалку можно возводить в нормальном режиме.

— Какие задачи вы ставите перед своей компанией на 2020 год? Планируете выходить на новые площадки?

— В 2020 году мы планируем сдать в эксплуатацию 3 дома — это около 50 тысяч кв. м. Кроме того, мы намерены выйти в 3 новые локации. Одна площадка у нас расположена около ЖК «Оазис», вторая — на Васхниле, третья — около ТЦ «Аура». На всех планируем строить жилье не ниже комфорт-класса, я бы сказал, даже улучшенное, с точки зрения других объектов, расположенных на данной территории. Около «Ауры» будем возводить апарт-отель.

— Есть планы по покупке новых участков?

— На сегодняшний день мы готовы рассматривать любые чужие земельные активы, в том числе работать в альянсе при строительстве новых объектов. Но массовых предложений такого рода на рынке нет. Это разовые оферты от строительных компаний, которые по какой-то причине не могут получить проектное финансирование или не готовы дальше рисковать на этом рынке. Однако есть предложения от владельцев разных земельных активов, не являющихся застройщиками. Кроме того, мы сейчас начинаем присматриваться к проектам по развитию застроенных территорий (РЗТ). Раньше мы на этом сегменте не работали, но сейчас очевидно, что земельный банк в городе заканчивается, нужно выходить в новые сегменты.

— Ожидаете ужесточения конкуренции на региональном рынке на фоне снижения спроса, кризиса, постепенного перехода отрасли на проектное финансирование? В том числе со стороны столичных компаний.

— Не хочу обижать столичных застройщиков, но ни один из проектов, которые они запускали в нашем регионе, не получился. Они не могут работать в нашей экономике. Но даже без прихода столичных компаний конкуренция на рынке Новосибирска уже достаточно жесткая. Причем на всех сегментах жилищного строительства. В такой ситуации ключевым фактором, который отрегулирует количество игроков, будет сокращение рынка сбыта. Если государство и региональная власть проведут грамотную политику в этом вопросе, то системные игроки, которые хороши ориентируются в рынке и у которых удачно сложилась картинка по строящимся объектам, смогут не только выполнить все взятые на себя обязательства, но и подхватить проекты уходящих компаний, чтобы минимизировать последствия.

Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей»

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