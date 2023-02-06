Быстрее некуда — где оформить займы за несколько минут?

Многие МФО в рекламах рассказывают, что готовы выдать быстрый займ онлайн. При положительном решении деньги перечисляются на карту любого банка за несколько минут, но нужно помнить: на заполнение анкеты потребуется выделить время.

Особенности оформления займов за несколько минут

К плюсам относят минимальные требования к заемщикам. Нужно быть совершеннолетним гражданином нашей страны, иметь паспорт с регистрацией. Иногда нужен еще один документ для подтверждения личности.

Получить нужную сумму МФО предлагают разными способами: на счет карты, электронный кошелек, с использованием системы быстрых переводов и другими.

Как найти МФО, чтобы оформить займ быстро?

Ищите среди тех микрофинансовых организаций, которые входят в реестр ЦБ РФ. Они работают легально. В таких компаниях изначально известен процент, но общая сумма займа при одинаковых данных отличается. Уточните наличие комиссий. При выборе учитывайте:

максимальный срок займа;

лимит по суммам;

способы получения;

возможность пролонгации счета;

штрафы при невозможности своевременно погасить долг.

Некоторые МФК предлагают оформить первый займ под 0%. Такие предложения ориентированы на небольшие сроки и минимальные суммы.

Как получить займ за несколько минут?

Подобные варианты предполагают оформление онлайн-заявки. Получить деньги в долг на карту можно, оставив заявку на сайте mainfin. Нужно указать свои личные данные, реквизиты паспорта, сведения о месте работы, свой номер телефона и контактного лица. Не пропускайте поля о семейном положении и образовании. Постарайтесь максимально точно указать данные о текущих займах и кредитах.

Если оформление займа предполагает полностью дистанционный подход, то к заявке прикладывают скан паспорта. Могут потребоваться и фото других документов. Процесс подготовки к их отправке занимает немного времени.

Подписание договора происходит с помощью кода подтверждения, который нужно ввести в специальное поле. Заранее прочитайте договор, иногда из-за невнимательности человек вынужден оплачивать дополнительно полис страхования и другие услуги. Если после заключения договора вы выясните, что какие-то условия вас не устраивают, у вас есть пять рабочих дней до принятия окончательного решения.

Заявки в МФО рассматриваются практически всегда автоматически по специально разработанным для этих целей алгоритмам. Система сама рассчитает вашу благонадежность, определяет, какую сумму вам можно одобрить. Благодаря таким новшествам отправить заявку, получить деньги можно в круглосуточном режиме.

Финансовые эксперты рекомендуют вносить данные без ошибок и полностью. Сократить срок получения просто, если пройти регистрацию через сайт Госуслуги. Такой подход повысит и вероятность одобрения. Не стоит запрашивать сразу большие суммы. Чем они меньше, тем больше шансов, что запрос рассмотрят быстрее.