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Натяжные потолки в Новосибирске от Milana — качественная и быстрая работа под ключ

  • 06/02/2023, 23:42
Установка натяжного потолка от Milana обойдётся вам всего в несколько дней времени, а цена с учётом работ всегда держится на среднерыночном уровне. Оформите заказ и станьте ещё на шаг ближе к желаемому ремонту, не контролируя процесс лично.

Натяжной полоток — самый простой и качественный способ быстрого ремонта. Кроме того, помимо сокрытия недостатков такой потолок даёт возможность значительно расширить свои возможности по ремонту помещения: установить сложное освещение, расположить декоративные элементы, кардинально, но при этом дёшево обеспечить защиту от затопления.

Жители Новосибирска могут получить готовый натяжной потолок под ключ — для этого достаточно обратиться к услугам компании Milana (https://milana-novosib.ru/).

Что такое натяжной потолок

Это неотъемлемая часть евроремонта, которая встречается в каждом втором ремонтном проекте. Это связано с тем, что натяжные потолки решают множество эстетических и практических проблем, но при этом являются недорогим решением.

Это натяжная конструкция из специального полотна, которая крепится на настоящий потолок. Между конструкцией и перекрытием образовывается зона, которая может быть использована в качестве места для размещения осветительного оборудования — чаще всего в комплекте с натяжным потолком устанавливается освещение.

Существует стереотип, что натяжные потолки сильно уменьшают высоту помещения, но на деле этот эффект совсем незначительный, если работы по монтажу были проведены правильно, а полотно качественное.

Натяжные потолки рекомендуют в двух случаях — обычный потолок имеет ряд дефектов или владелец помещения хочет кардинально изменить его.

Преимущества такого интерьерного решения:

  • большое разнообразие стилей полотен — выбрать можно что угодно;
  • некоторые решения с освещением можно применить только с натяжным потолком;
  • в случае затопления такая конструкция может помочь защитить ваше имущество;
  • в случае того же затопления натяжной потолок достаточно легко сменить;
  • конструкция полностью безопасна.

Так как установка натяжного потолка — крайне популярная услуга, компании давно разработали алгоритм максимально недорогих и быстрых действий по его монтажу. Компания Milana не исключение — мы уже много лет на рынке действуем согласно своей модели «натяжной потолок под ключ».

Этапы проектирования и установки натяжного потолка

Если вы решили установить у себя такую конструкцию, то от заказа до результата пройдёт не более нескольких дней — это быстрая услуга, во время которой не возникает никаких проблем. Наши специалисты с большим опытом с первого раза выдадут вам именно тот результат, на который вы рассчитываете.

1 этап: проектирование

Для того, чтобы начать работы, нам необходимо лично проверить помещение. Это необходимо для того, чтобы специалисты наглядно увидели тип работы, которая им предстоит, и проинформировали заказчика о возможных трудностях.

Например, нашим рабочим по монтажу нужно видеть нестандартное помещение, чтобы выдать по нему оптимальное решение. Аналогично и дизайнер, который нужен для того, чтобы предложить лучший вариант — для начала ему нужно посмотреть остальные элементы интерьера, если они есть, или обсудить планы с заказчиком.

2 этап: согласование

Когда все организационные моменты решены, мы приступаем к обсуждению материалов и созданию сметы. Вы можете не опасаться «серых» пунктов расходов — все наши закупки и использование материалов полностью прозрачны.

Мы делаем всё возможное, чтобы найти компромисс между пожеланиями клиента и общей стоимостью работ. Наши специалисты помогут вам без вреда качеству конструкции сэкономить на материалах.

3 этап: непосредственно работы

Когда всё согласовано, мы приступаем к планированию работ. Так как Milana предоставляет услуги под ключ, вашего контроля не понадобится — эту задачу выполняет наш специальный сотрудник.

Ещё раз уточнив с вами все особенности и пожелания по поводу работы, мы высылаем бригаду для установки конструкции. В большинстве случаев сроки работ можно установить заранее.

4 этап: установка освещения

Как правило, это обязательный этап, так как поставить обычное, не встроенное освещение на натяжной потолок сложно и опасно для его целостности. Чаще всего в качестве системы освещения используется несколько пар ламп, которые образуют собой комплексный набор.

Все коммуникации, необходимые для работы освещения, располагаются в нише между настоящим потолком и натяжным. Наши специалисты самостоятельно работают с проводкой, используя кадастровые планы, потому любой вред для электросети жилища исключён.

5 этап: проверка результатов и оплата

После того, как всё будет готово, вам останется только проверить результаты монтажа, оценить работу как в техническом, так и в эстетическом плане. Только в том случае, если вас всё устраивает, будет оплата.

Мы гарантируем:

  • целостность натяжного потолка в пределах гарантийного срока (при правильной эксплуатации);
  • полное внешнее соответствие оговоренному с вами варианту;
  • корректная работа системы освещения любого типа.

В том случае, если результат вас не устроил, мы готовы внести правки. Доработки уже включены в оплату.

Почему Milana: наши основные преимущества

Мы занимаемся установкой таких конструкций в Новосибирске уже много лет — за длительный срок работы на рынке нам удалось создать схему уникального подхода к каждому клиенту.

Почему стоит выбрать Натяжные потолки в Новосибирске | Монтаж натяжных потолков под ключ －Milana:

  • высокое качество работы — мы набираем только лучших специалистов на всех уровнях;
  • помощь в закупках — мы помогаем своим клиентам выбрать оптимальные варианты в соотношении цена/качество;
  • услуги дизайнера — если у вас нет идеи, мы с удовольствием её подскажем;
  • полностью автономная работа — присутствие заказчика не требуется;
  • полностью прозрачная смета — вы сможете проверить всё до рубля.

Для заказа у нас установки натяжных потолков под ключ достаточно связаться с нашими администраторами любым удобным для вас способом. Также можно обратиться и за простой консультацией, без заказа — это полностью бесплатно, наши специалисты с удовольствием ответят на любой вопрос.

Фото с сайта рекламодателя.
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