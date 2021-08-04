Быстрые решения для вашего бизнеса: экспресс-кредитование в Банке Акцепт!

В силу своей подвижности, гибкости и наличия сезонности, малый бизнес чаще других может нуждаться в срочном финансировании. Поэтому Банк Акцепт разработал новые программы – экспресс-кредиты для малого бизнеса.

Банк кредитует по очень выгодным ставкам: от 12,5% годовых. И главное, без обеспечения и с минимальным пакетом документов. А также с рассмотрением заявки всего за 1 день!

Кредиты подходят под любые бизнес-задачи: для пополнения оборотных и приобретение основных средств, в том числе недвижимости, оборудования, транспортных средств и спецтехники.

Условия кредита «Экспресс-беззалоговый»:

процентная ставка – от 12,5% до 15,5% годовых;

сумма от 500 тыс. до 3 млн. руб.

без залога;

срок до 3 лет;

форма выдачи – кредит, кредитная линия с лимитом выдачи.

Для более значительных бизнес-целей подойдет продукт «Экспресс-универсальный» со ставкой от 10,5% годовых. Он предполагает более крупные суммы и выдается на более долгий срок с предоставлением залога и возможным поручительством гарантийных Фондов поддержки МСБ.

Условия:

процентная ставка – от 10,5% годовых;

сумма от 500 тыс. руб. до 10 млн. руб.;

срок до 5 лет;

форма выдачи – кредит, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности.

Выбирайте быстрые и выгодные решения для поддержки и развития вашего бизнеса в Банке Акцепт!

Подробности по телефонам: 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

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тел. 8-800-100-27-37

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