Быстрые решения для вашего бизнеса: экспресс-кредитование в Банке Акцепт!

В силу своей подвижности, гибкости и наличия сезонности, малый бизнес чаще других может нуждаться в срочном финансировании. Поэтому Банк Акцепт разработал новые программы – экспресс-кредиты для малого бизнеса.
Банк кредитует по очень выгодным ставкам: от 12,5% годовых. И главное, без обеспечения и с минимальным пакетом документов. А также с рассмотрением заявки всего за 1 день!
Кредиты подходят под любые бизнес-задачи: для пополнения оборотных и приобретение основных средств, в том числе недвижимости, оборудования, транспортных средств и спецтехники.
Условия кредита «Экспресс-беззалоговый»:
Для более значительных бизнес-целей подойдет продукт «Экспресс-универсальный» со ставкой от 10,5% годовых. Он предполагает более крупные суммы и выдается на более долгий срок с предоставлением залога и возможным поручительством гарантийных Фондов поддержки МСБ.
Условия:
Выбирайте быстрые и выгодные решения для поддержки и развития вашего бизнеса в Банке Акцепт!
Подробности по телефонам: 8 (383) 373-69-54, 8 (383) 373-69-53 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
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Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
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