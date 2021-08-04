Экс-чиновника заподозрили в незаконном использовании муниципальных автобусов

Ныне «безголовому» «транспортному цеху» мэрии Новосибирска предстоит проверить и разобраться в ситуации с размещением агитматериалов экс-главы Первомайского района Виталия Новоселова на автобусах, полученных муниципалитетом в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» и находящихся в пользовании МУП ПАТП №4.

Соответствующее обращение на имя исполняющей обязанности начальника департамента транспорта Олеси Богомазовой направила депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. Об этом депутат сообщила на своей странице в соцсети.

— Допускают ли условия лизинга по программе «БКД» размещение коммерческой рекламы арендатором? На каком количество автобусов, полученных в 2020-2021 годах, размещена к настоящему времени и будет размещена в дальнейшем реклама? Заключен ли МУП ПАТП №4 договор на размещение рекламы на новых автобусах, находящихся у него в лизинге? Какова сумма средств, полученных муниципальным предприятием от размещения рекламы на данных автобусах? — обозначила свои вопросы депутат.

Напомним, Виталий Новоселов является кандидатом в депутаты Госдумы, выдвинутым региональным отделением КПРФ на территории округа №137, куда входит ранее подчиненный ему Первомайский район.

— Автобусы, поступившие на предприятие в 2020-2021 годах, отсутствуют в списке транспорта на размещение рекламных материалов. В то же время данные транспортные средства МУП ПАТП №4 не принадлежат, эксплуатируются на условиях лизинга и закуплены на средства федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», — цитирует Каверзина ранее полученный ответ управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.

Стоит отметить, что использование национальных проектов в рамках предвыборной кампании — отнюдь не ноу-хау Новоселова или кого-то еще из кандидатов в рамках нынешней кампании. В частности, такую технологию не менее активно обкатывают представители «Единой России», выдавая национальные проекты, финансируемые из бюджетов разных уровней, за партийные, за что единороссов уже неоднократно критиковали их политические оппоненты. А уж позировать на их фоне в период избирательной кампании давно стало «доброй традицией».

Напомним, выборы депутатов Госдумы должны состояться 19 сентября 2021 года.