Быстрый способ улучить финансовое положение: инструкция по грамотному гашению кредитов

Кредиты давно стали нормой. Но условия по ним бывают разными: на момент получения они могут быть выгодными и соответствовать рыночным. Однако условиям свойственно меняться и вот уже ставки по вашим кредитам выше, и вы значительно переплачиваете.

Но есть рефинансирование – удобный инструмент, предполагающий полное или частичное погашение уже существующих кредитов, за счёт нового, более выгодного. Вы можете снизить процент по действующей задолженности и собрать несколько кредитов в один и платить централизованно.

За выгодным рефинансированием вы можете обратиться в Банк Акцепт. Рефинансируйте до 4 кредитов других банков на сумму до 1 млн. руб. на срок до 5 лет по ставке – от 9,9% годовых!

Преимущества:

объединение нескольких потребительских кредитов разных банков;

уменьшение платежа и/или срока по действующим кредитам за счет снижения ставки;

досрочное погашение.

Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

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