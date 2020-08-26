Для благоустройства пространства вокруг ЛДС подбирают подрядчика

МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» 24 августа объявило конкурс по выбору подрядчика для благоустройства территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском районе Новосибирска. Торги пройдут 1 сентября. Начальная цена контракта 433,5 млн рублей.

Из них 50% предусмотрено на подготовку территории строительства, расчистку прибрежной зоны, вертикальную планировку территории, электроснабжение, наружное освещение, водоотведение, а также озеленение и покрытие тротуаров, площадок. Еще 50% от суммы предназначено на монтаж системы видеонаблюдения, малых форм и пуско-наладочные работы.

Как говорится в документах закупки, площадь участка в границах благоустройства составляет 15,424 га, из них 12 га — площадь озеленения. В парке запроектированы площадки для организации досуга разных групп населения: спортивные, детские, площадки для отдыха и проведения массовых мероприятий.

Завершить работы победитель должен будет в июне 2022 года.

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