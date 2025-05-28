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Бюджет Новосибирска увеличился на 9,3 миллиарда рублей

  • 28/05/2025, 14:15
Бюджет Новосибирска увеличился на 9,3 миллиарда рублей
Дополнительные средства будут направлены на дорожно-транспортную сферу, строительство и реконструкцию образовательных объектов, а также благоустройство дворов и общественных пространств

На состоявшемся в мае заседании Совета депутатов города Новосибирска были утверждены поправки в городской бюджет на период с 2025 по 2027 годы. Решение было принято единогласно в двух чтениях.

Эти корректировки действующего бюджета Новосибирска стали первыми в 2025 году и подразумевают уточнение бюджетных параметров на ближайшие три года.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, город придерживается социально ориентированной политики при распределении дополнительных ресурсов. Особое внимание уделяется увеличению количества мест в школах благодаря поддержке бюджетов различных уровней. Дополнительные средства будут направлены на модернизацию и строительство школьных зданий и спортивных объектов, включая завершение строительства школы на улице Кубовой и возведение хоккейной площадки в Кировском районе. Глава города также отметил, что в прошлом году городской бюджет впервые превысил 100 миллиардов рублей, и выразил уверенность в его дальнейшем росте, что позволит реализовать еще больше значимых проектов.

Бюджетные расходы на 2025 год увеличены на 9,3 миллиарда рублей, в основном за счет дополнительных межбюджетных трансфертов, утвержденных поправками ко второму чтению закона об областном бюджете Новосибирской области и изменениями, внесенными в закон об областном бюджете на сессии Законодательного Собрания 6 мая.

Дополнительные средства будут направлены на приоритетные направления, такие как дорожно-транспортная сфера (ремонт дорог, мостов, приобретение техники, пассажирские перевозки), строительство и реконструкция образовательных объектов (корпус Экономического лицея на ул. Крылова, 44, на ул. Кубовой, 100, корпус лицея № 113 на ул. Бориса Богаткова, 241/1), капитальный ремонт учреждений образования (завершение работ на 20 объектах в 2025 году), а также благоустройство дворов и общественных пространств, озеленение.

Мэр Кудрявцев подчеркнул, что благоустройство и озеленение города являются приоритетными задачами, и отметил успешное участие Новосибирска в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря этому проекту в текущем году начинается благоустройство набережной на улице Саввы Кожевникова. Продолжается голосование за новый объект озеленения, который может получить федеральную поддержку в следующем году.

Напомним, что до 12 июня новосибирцы старше 14 лет могут выбрать на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» территорию для озеленения, которая получит федеральную поддержку в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирcк

Теги : Мэрия Новосибирска Максим Кудрявцев власть


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